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Вика Цыганова: я всегда иду за своим вдохновением

Вика Цыганова: я всегда иду за своим вдохновением - РИА Новости, 05.01.2025

Вика Цыганова: я всегда иду за своим вдохновением

В народе говорят: если человек талантлив, то он талантлив во всем. Это в полной мере относится к Вике Цыгановой. Большинство из нас с ней знакомо по исполнению... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T11:00:00+03:00

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В народе говорят: если человек талантлив, то он талантлив во всем. Это в полной мере относится к Вике Цыгановой. Большинство из нас с ней знакомо по исполнению эстрадных песен. Однако Вика еще очень талантливый модельер. Ее модный хит "Кремлевская звезда" не оставляет равнодушными даже мужчин: русские узоры, вышитые бисером, соболиный мех… Об этом профессиональном увлечении, новых песнях и даже книге Цыганова рассказала в интервью РИА Новости. Беседовал Сергей Сафронов.– Вика, почему вы, талантливая и знаменитая певица, стали модельером?– Это заговорили корни. Я шью с детства. По одной линии отца у меня в крови дворяне, по другой – крестьяне, которые умели делать все: мебель, пахать, ловить рыбу, варить щи, шить, охотиться, выделывать шкуры, кроить одежду. Отец еще умел играть на гитаре, у него был абсолютный слух.Одеждой я занимаюсь давно, первое платье я сшила в 12 лет. Сама раскроила и сшила за одну ночь. И мне это до сих пор нравится.Сегодня, глядя на одежду, которую люди выбирают, покупают и носят, у меня возникает ощущение нахождения в концлагере. Оверсайз одежда, женщины в ней потеряли свою женственность. Мне кажется даже, что через одежду происходит разрушение традиционных ценностей в нашей стране и в наших людях. Balenciaga одевает всех как клошар, бичей, опуская человека до плинтуса под модной красивой вывеской. Я же хочу через одежду напомнить всем и каждому, что господь всех сотворил по своему образу и подобию, то есть чтобы мужчина оставался мужчиной, а женщина – женщиной.– Получается?– У меня – да. Те вещи и изделия, которые я сама придумала, – это фактически хиты, это можно назвать брендом от Вики Цыгановой. Это трансляция наших русских корней, российских ценностей. Потому что мы так живем, потому что мы православные, потому что мы хотим жить с Богом и идем к этому через очищение на войне.И еще. В человеке все должно быть красиво: и мысли , и … одежда. А если люди, особенно молодежь, будут одеваться как маргиналы, то тогда в стране и в умах поселятся разруха и деградация.Все лучшее в моде сделано уже давно, и поэтому я – не дизайнер, я не придумываю третью брючину и не ставлю на голову чайник в виде модного головного убора. Эти модные шоуприколы не для меня.– А что тогда вы делаете?– Я делаю хорошую одежду, которую можно передавать в наследство, потому что она из натуральных тканей. Я поддерживаю тем самым наших скорняков, охотников. Я бы с удовольствием поддерживала бы и наши зверосовхозы, которые сегодня скупают иностранцы на корню.Мне, например, очень нравятся узоры, которые я заказываю в Индии по своим эскизам, которые выполняются не в традиционном этническом стиле, а скорее в исполнении "арт". Эти узоры "дружат" с русским соболем, и результатом такой дружбы в итоге становится роскошная одежда, предмет роскоши. Это и стало моим эксклюзивом, моим стилем, моим брендом. Это все существовало столетиями, но никто это раньше не сделал, не соединил. Поэтому у меня до сих пор в столе приглашения сделать показы в Милане, в Дубае. Сейчас обсуждаем возможность показа в рамках БРИКС.Слава Зайцев, который меня кстати благословил на создание своего стиля в одежде, был подвижником русской моды. Он был настоящим художником, очень одаренным человеком. Он продвигал русский стиль, внедрял русскую идею в одежду. И его знали, как русского художника во всем мире. Сегодня же увы, такого человека нет. У нас много талантливых людей, но они не смогли создать что-то наше, русское. Нет русской идентичности в одежде. А я хочу, чтобы русского человека было видно. Элементы русской души, если хотите, должны присутствовать в одежде. И образ тогда получится благообразный, богоугодный. Почему я и люблю военную форму, русские мундиры. Вспомните, как одевались государь Николай Второй, цесаревич Алексей.Мне очень нравится, когда на вручение посольских грамот главы дипломатических миссий приходят в национальных костюмах будь то Индия или Шри-Ланка.Я же не говорю, что нужно одеть кокошник на Матвиенко и нарядить в сарафан. Одежда должна быть функциональная, удобная, красивая и с русскими традициями.– У вас очень красивая , но очень дорогая одежда. Кто может ее себе позволить?– Нет, она не дорогая. Она намного дешевле чем в ЦУМе, ГУМе и или других местах.– Хорошо, тогда для кого вы шьете?– Для тех , у кого откликается сердце. У меня есть клиенты, которые собрали уже целые коллекции моей одежды, можно сказать открыли дома мои филиалы. Они уже являются ее коллекционерами.– Можно все-таки назвать цены?– Конечно, например, расшитый узорами жакет, отделанный мехом куницы, стоит от 100 тысяч рублей. Такую вещь делают минимум четыре человека в течение минимум месяца: закройщик, портниха, вышивальщица, скорняк и я пятый в качестве дизайнере и организатора.Я, конечно, могу делать одежду простую, но она все равно будет русской. Сейчас я шью коллекцию платьев для девочек 15 лет. Это будет супермодно.Проблема – найти достойного стилиста, потому что в основном все преломляют молодежную моду под драные джинсы, и на большее фантазии не хватает. А мне был хотелось, чтобы это выглядело девственно, целомудренно. А все хотят быть в западном тренде. Поэтому я считаю, что моя одежда – это тоже борьба, борьба за выживание России. Если русская женщина снимет платье и оденет нечто в тренде, то мужчина от нее отвернется. Причем быть может навсегда, как это мы наблюдаем в радужных садах Европы.Кстати гадости в нейросетях мне пишут только ЛГБТ* и лукавые зеленые, которые говорят, что нужно носить искусственный мех. Но натуральный мех, это белок, который разлагается на второй год и становится питанием для земли. Это на заметку зеленым, а также синим, голубым, оранжевым и другим радужным.Мои вещи очень тактильные, они пропитываются энергетикой тех людей, которые ее делают, вышивают, кроят. Поэтому, когда ее одеваешь, ты как будто получаешь заряд энергии. Она излучает энергию, добро, любовь.– А джинсы не будете шить, какие-нибудь русские джинсы?– Джинсы не знаю, но вот мои кафтаны очень классно гармонируют с джинсами.И вообще я не шью коллекции "зима-лето". Я занимаюсь художеством в одежде, иду за своим вдохновением. И поскольку мы сейчас записали пластинку специально для наших бойцов на передовой СВО, куда вошли песни последних двух лет, в том числе песни военных лет, и она называется "Русский мир", то и все мои сегодняшний работы пронизаны духом "русского мира".– Какие предметы входят в коллекцию "русского мира"?– Это все, что составляет гардероб. Это пять хитов, как я их называю, "Кремлевская звезда". То есть это пять моделей: кафтан в русском стиле, жакет, душегрея, пальто и палантин. Эти вещи я придумала еще 30 лет назад, это мои хиты под названием "Кремлевская звезда", но они естественно не похожи друг на друга. Это все индивидуально, неповторимо, красиво и удобно. Из года в год "Кремлевская звезда" сияет по-разному – в зависимости от настроения, вдохновения и тематики. Дело в том , что сейчас ситуация в модной индустрии – это тонны "шмотья" из Китая, России … Хотя наверное России принадлежит всего 1%.– Причем именно за счет ваших моделей.– Не исключено. Но это хиты, как мои песни "Приходите в мой дом", "Андреевский флаг", которые я придумала. Они все авторские, ни одна вещь не повторяется, ни один узор.– А где можно увидеть и купить вашу одежду?– Очень хотелось бы их показать и в ЦУМе, и в ГУМе. Но пока это отдаленная перспектива. Может когда-нибудь какой-нибудь толстосум обратит на мои вещи внимание и организует показ. Пока же люди, когда видят мою одежду, они пребывают в шоке.– Надеюсь, что не от цены…– Да можно сказать, они даром, просто они очень качественные, необычные, стильные.– Жив ли проект "Сударыня-масленица"?– Жив, и я очень хочу приехать к нашим китайским друзьям вместе со своей коллекцией, своими песнями. Они это все очень любят. Взять побольше нашего мороженого, чтобы они послушали наши русские песни, посмотрели на русских девушек в наших русских нарядах, и чтобы им было вкусно от всего. Показ моих коллекций это все-таки яркое шоу.– Над чем вы сейчас работаете в музыкальном плане? Вы уже упоминали пластинку "Русский мир".– Да, в нее вошла и песня "Мы – фанаты России", которая была записана с подразделением "Эспаньола" во время чемпионата Европы по футболу. Армия фанатов России очень большая, и я очень надеюсь, что наши спортсмены будут скоро выступать под своими флагом и с гимном.Кроме того , 2025 год – год юбилейный, год 80-летия Победы, и наш новый альбом – это подарок нашей творческой мастерской россиянам. Мы с Вадимом (супруг – ред.), а он – автор всех песен и музыки, его хотим презентовать в будущем году.Первыми наши новые песни послушали ребята на фронте: мы распечатали флешки с песнями из этого альбома и уже отправили в зону СВО. А к 9 мая выпустим уже альбом.И еще из творческих планов: мы отдали в печать мою книгу "Красота по-русски". Это книга моих мемуаров, в нее вошли также и воспоминания моей мамы. В 2025 году появится и книга.– Вика, в Новом году хочется пожелать вам и Вадиму реализации всех ваших масштабных планов, доброго здоровья и попутного ветра!* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, вика цыганова, россия, индия, милан, гум, брикс