В Раде выставили Зеленского дураком из-за его слов о Трампе
Нардеп Дубинский высмеял Зеленского, не приглашенного на инаугурацию Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, посмеялся в своем Telegram-канале над Владимиром Зеленским, которого не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, и который заявил, что его все равно ждут в Вашингтоне.
"На саму инаугурацию как-бы нет. А вот сразу после — да.
Что, собственно, вполне логично. Надо же документы по расследованию ФБР подготовить. А у нелегитимного президента Зеленского — никакого иммунитета нет", — отметил Дубинский.
Что, собственно, вполне логично. Надо же документы по расследованию ФБР подготовить. А у нелегитимного президента Зеленского — никакого иммунитета нет", — отметил Дубинский.
В пятницу Зеленский в эфире украинского телемарафона утверждал, что Трамп ждет его "одним из первых" после инаугурации.
Назначенный Трампом на должность главы ФБР Кэш Пательзаявлял, что планирует провести расследование против Зеленского. Он хочет выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков, и не создавал ли украинский лидер видимость угроз безопасности для Запада, чтобы получать новую помощь от Вашингтона.
Как отмечал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, расследование против Зеленского приведет и к посадкам демократов.