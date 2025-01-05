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В Раде выставили Зеленского дураком из-за его слов о Трампе - РИА Новости, 05.01.2025
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10:05 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/tramp-1992555352.html
В Раде выставили Зеленского дураком из-за его слов о Трампе
В Раде выставили Зеленского дураком из-за его слов о Трампе - РИА Новости, 05.01.2025
В Раде выставили Зеленского дураком из-за его слов о Трампе
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, посмеялся в своем Telegram-канале над Владимиром Зеленским, которого... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:05:00+03:00
2025-01-05T10:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, посмеялся в своем Telegram-канале над Владимиром Зеленским, которого не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, и который заявил, что его все равно ждут в Вашингтоне."На саму инаугурацию как-бы нет. А вот сразу после — да.Что, собственно, вполне логично. Надо же документы по расследованию ФБР подготовить. А у нелегитимного президента Зеленского — никакого иммунитета нет", — отметил Дубинский.В пятницу Зеленский в эфире украинского телемарафона утверждал, что Трамп ждет его "одним из первых" после инаугурации.Назначенный Трампом на должность главы ФБР Кэш Пательзаявлял, что планирует провести расследование против Зеленского. Он хочет выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков, и не создавал ли украинский лидер видимость угроз безопасности для Запада, чтобы получать новую помощь от Вашингтона.Как отмечал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, расследование против Зеленского приведет и к посадкам демократов.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992553166.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, киев, фбр, верховная рада украины, госдума рф
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, ФБР, Верховная Рада Украины, Госдума РФ
В Раде выставили Зеленского дураком из-за его слов о Трампе

Нардеп Дубинский высмеял Зеленского, не приглашенного на инаугурацию Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, посмеялся в своем Telegram-канале над Владимиром Зеленским, которого не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, и который заявил, что его все равно ждут в Вашингтоне.
"На саму инаугурацию как-бы нет. А вот сразу после — да.
Что, собственно, вполне логично. Надо же документы по расследованию ФБР подготовить. А у нелегитимного президента Зеленского — никакого иммунитета нет", — отметил Дубинский.
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Вчера, 09:10
В пятницу Зеленский в эфире украинского телемарафона утверждал, что Трамп ждет его "одним из первых" после инаугурации.
Назначенный Трампом на должность главы ФБР Кэш Пательзаявлял, что планирует провести расследование против Зеленского. Он хочет выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков, и не создавал ли украинский лидер видимость угроз безопасности для Запада, чтобы получать новую помощь от Вашингтона.
Как отмечал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, расследование против Зеленского приведет и к посадкам демократов.
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиевФБРВерховная Рада УкраиныГосдума РФ
 
 
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