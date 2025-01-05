"Последствия непредсказуемы". Какую тайну готовится раскрыть Трамп
© AP Photo / Patrick SemanskyИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Изучение неопознанных летающих объектов (НЛО) — до сих пор одна из самых противоречивых тем в США. Десятки миллионов долларов, новейшее оборудование и ученые с мировым именем так и не остановили баталии скептиков с конспирологами. Однако американские военные базы хранят еще много тайн, часть которых скоро может стать достоянием общественности. О секретных программах Пентагона — в материале РИА Новости.
Первый инцидент
В 2021-м экс-президент США Барак Обама подбросил дров в пылающие дискуссии уфологов. Он заявил, что у Пентагона нет ни секретных лабораторий с инопланетными кораблями, ни доказательств существования внеземных цивилизаций. Однако признал: точных ответов о самих полетах НЛО военные тоже не дают.
"Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", — отметил Обама, подтвердив, что в секретных архивах Министерства обороны есть фотографии летающих объектов неустановленного происхождения.
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама
Когда-то на полках под грифом военной тайны лежали и снимки "Инцидента в Розуэлле" в Нью-Мексико, который стал точкой отсчета в космической конспирологии.
Летом 1947-го на ранчо местного фермера с неба упал странный шарообразный объект диаметром около метра. Прибывшие военные осмотрели осколки. Материал напоминал одновременно металл и резину. К месту никого не подпускали. Все, что было найдено, увезли на ближайшую авиабазу. На следующий день газеты вышли с комментарием Министерства обороны: армия США обнаружила некий летающий диск. Спустя сутки заявление отозвали и объявили о падении метеорологического шара.
Уфологи утверждали, что это была "космическая тарелка", а на месте крушения нашли тела инопланетных гостей, которые Пентагон спрятал в засекреченном месте.
Спустя годы выяснилось, что упал не метеозонд и не "космическая тарелка", а военный аппарат, запускавшийся по секретной программе "Могол". С его помощью американцы пытались засечь испытательные взрывы советской атомной бомбы. Впрочем, случай загадочного падения неопознанного летающего объекта не был единичным, а объяснения у Пентагона находились не всегда.
© AP Photo / Susan SternerПосетители Международного музея НЛО в Розуэлле
© AP Photo / Susan Sterner
Посетители Международного музея НЛО в Розуэлле
Тревожный знак
В самом начале холодной войны национальная безопасность была одной из главных тем в кулуарах Белого дома. А тут — то в газетах появится интервью с очевидцами, увидевшими над городом странный летательный аппарат, то армейские радары засекут неладное вблизи военной базы.
О внеземном происхождении странностей в небе подумали не сразу. Военные и политики скорее были склонны к мыслям о новых "секретных самолетах Сталина". Гипотетически они могли как выполнять разведывательные задачи, так и наносить бомбовые удары. Однако точно никто ничего утверждать не мог. Чтобы уйти от предположений к фактам, в 1948-м Пентагон запустил проект "Знак".
Прошел год. Военные отчитались, что некоторые НЛО, вероятно, были реальными самолетами, но данных для их определения и происхождения недостаточно. Рекомендовалось продолжить исследования. В Пентагон поступило почти 150 докладов о летающих тарелках. Одновременно власти посчитали все распространяемые слухи психологической атакой для разжигания общественной паники. Дальнейшие наблюдения оказались под угрозой.
© AP PhotoНеопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон
© AP Photo
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон
От паники до равнодушия
Все изменил капитан ВВС Эдвард Руппельт, который убедил руководство Пентагона, что данные, полученные в рамках проекта "Знак", подтверждают внеземное происхождение объектов. В 1952-м офицеру поручили руководить новой программой "Синяя книга". Это был весьма удачный год для военных ученых. Вашингтон не сомневался в целесообразности финансирования, так как публикации об НЛО буквально заполонили СМИ и взбудоражили общественность.
"В течение шести месяцев 1952 года 148 ведущих газет страны опубликовали в общей сложности более 16 тысяч статей о летающих тарелках", — вспоминал позднее Руппельт.
Одновременно в Пентагоне рапортовали о странных радиолокационных сигналах. Американский историк спецслужб Джеральд Хейнс пишет, что в то время администрация была сильно обеспокоена сообщениями о неопознанных объектах в небе. Президент Гарри Трумэн, едва сам не поддавшись панике, потребовал от командующего ВВС объяснений.
© AP PhotoПрезидент США Гарри Трумэн в Белом доме. 17 апреля 1945 года
© AP Photo
Президент США Гарри Трумэн в Белом доме. 17 апреля 1945 года
Но ажиотаж постепенно утих. Участники проекта продолжили выслеживать объекты в небе, анализировать данные с радаров и общаться с очевидцами. В 1955-м решили, что целью "Синей книги" должно быть не расследование инцидентов с НЛО, а минимизация сообщений о них. К концу 1956-го количество наблюдений неопознанных объектов сократилось с 20-25% до менее одного процента.
Шла вторая половина 1960-х. С каждым новым президентом интерес Белого дома к программе падал. Проект, в котором в той или иной степени участвовали десятки тысяч человек, результатов не приносил. В конгрессе требовали объяснить целесообразность финансирования "Синей книги". В 1966-м профессору физики Эдварду Кондону, одному из создателей радара, было поручено возглавить комитет по подготовке отчета о результатах поиска НЛО.
Откровения президента
Через два года доклад Кондона лег на стол политиков. Хотя часть комитета настаивала на продолжении работ с НЛО, окончательный вывод был однозначен: "Дальнейшие наблюдения к крупным научным открытиям не приведут". Личная позиция самого профессора была еще жестче.
© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak
Здание Пентагона. Архивное фото
"Издателей, публикующих псевдонаучные материалы, и учителей, преподающих любую из псевдонаук как доказанную истину, следует публично пороть кнутом и навсегда отстранять от деятельности в этих обычно уважаемых профессиях", — заявил Кондон в последнем абзаце статьи "НЛО, которое я любил и потерял".
После этого Вашингтон окончательно убедился в бесполезности проекта, и 17 декабря 1969-го его закрыли. Однако де-факто работа в штаб-квартире "Синей книги" на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо прекратилась только в январе 1970-го. Просто командование ВВС хотело отчитаться как можно скорее, а реально свернуть деятельность не успевало.
Всего с 1947-го по 1969 год из 12 618 наблюдений более 700 остались "неопознанными". Спустя несколько лет некоторые политики, ученые и общественные деятели неоднократно предлагали возобновить исследования, но безуспешно. В 2003-м руководство ВВС официально объявило об отсутствии планов по изучению НЛО.
© AP Photo / Department of Defense Кадр видео, где виден некий объект
© AP Photo / Department of Defense
Кадр видео, где виден некий объект
Как оказалось, Пентагон в очередной раз слукавил. В декабре 2017-го американские СМИ опубликовали данные о работе Программы расширенного выявления аэрокосмических угроз (AATIP) — неофициального преемника "Синей книги". Новые исследования проходили с 2007-го по 2012-й и обошлись американским налогоплательщикам в 22 миллиона долларов. В рамках AATIP изучались в том числе видеозаписи американских боевых самолетов, столкнувшихся в небе с неизвестными объектами. Впрочем, The New York Times утверждает, что работа продолжалась и позднее.
"Если кто-то говорит, что теперь у них есть ответы, они обманывают самих себя", — заявлял инициатор AATIP сенатор-демократ Гарри Рейд.
До сих пор многие тайны Пентагона засекречены. Есть надежда, что в ближайшее время на них прольют свет материалы, который обещал опубликовать избранный президент США Дональд Трамп. Впрочем, пока с уверенностью можно сказать только то, что ни одно опубликованное исследование за 70 лет наблюдений так и не подтвердило прибытие инопланетян в атмосферу Земли.