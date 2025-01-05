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"Последствия непредсказуемы". Какую тайну готовится раскрыть Трамп - РИА Новости, 05.01.2025
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08:00 05.01.2025 (обновлено: 08:01 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/tramp-1990870349.html
"Последствия непредсказуемы". Какую тайну готовится раскрыть Трамп
"Последствия непредсказуемы". Какую тайну готовится раскрыть Трамп - РИА Новости, 05.01.2025
"Последствия непредсказуемы". Какую тайну готовится раскрыть Трамп
Изучение неопознанных летающих объектов (НЛО) — до сих пор одна из самых противоречивых тем в США. Десятки миллионов долларов, новейшее оборудование и ученые с... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T08:00:00+03:00
2025-01-05T08:01:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
огайо
барак обама
гарри трумэн
дональд трамп
министерство обороны сша
нло
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Изучение неопознанных летающих объектов (НЛО) — до сих пор одна из самых противоречивых тем в США. Десятки миллионов долларов, новейшее оборудование и ученые с мировым именем так и не остановили баталии скептиков с конспирологами. Однако американские военные базы хранят еще много тайн, часть которых скоро может стать достоянием общественности. О секретных программах Пентагона — в материале РИА Новости.Первый инцидентВ 2021-м экс-президент США Барак Обама подбросил дров в пылающие дискуссии уфологов. Он заявил, что у Пентагона нет ни секретных лабораторий с инопланетными кораблями, ни доказательств существования внеземных цивилизаций. Однако признал: точных ответов о самих полетах НЛО военные тоже не дают."Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", — отметил Обама, подтвердив, что в секретных архивах Министерства обороны есть фотографии летающих объектов неустановленного происхождения. Когда-то на полках под грифом военной тайны лежали и снимки "Инцидента в Розуэлле" в Нью-Мексико, который стал точкой отсчета в космической конспирологии.Летом 1947-го на ранчо местного фермера с неба упал странный шарообразный объект диаметром около метра. Прибывшие военные осмотрели осколки. Материал напоминал одновременно металл и резину. К месту никого не подпускали. Все, что было найдено, увезли на ближайшую авиабазу. На следующий день газеты вышли с комментарием Министерства обороны: армия США обнаружила некий летающий диск. Спустя сутки заявление отозвали и объявили о падении метеорологического шара.Уфологи утверждали, что это была "космическая тарелка", а на месте крушения нашли тела инопланетных гостей, которые Пентагон спрятал в засекреченном месте.Спустя годы выяснилось, что упал не метеозонд и не "космическая тарелка", а военный аппарат, запускавшийся по секретной программе "Могол". С его помощью американцы пытались засечь испытательные взрывы советской атомной бомбы. Впрочем, случай загадочного падения неопознанного летающего объекта не был единичным, а объяснения у Пентагона находились не всегда.Тревожный знакВ самом начале холодной войны национальная безопасность была одной из главных тем в кулуарах Белого дома. А тут — то в газетах появится интервью с очевидцами, увидевшими над городом странный летательный аппарат, то армейские радары засекут неладное вблизи военной базы.О внеземном происхождении странностей в небе подумали не сразу. Военные и политики скорее были склонны к мыслям о новых "секретных самолетах Сталина". Гипотетически они могли как выполнять разведывательные задачи, так и наносить бомбовые удары. Однако точно никто ничего утверждать не мог. Чтобы уйти от предположений к фактам, в 1948-м Пентагон запустил проект "Знак".Прошел год. Военные отчитались, что некоторые НЛО, вероятно, были реальными самолетами, но данных для их определения и происхождения недостаточно. Рекомендовалось продолжить исследования. В Пентагон поступило почти 150 докладов о летающих тарелках. Одновременно власти посчитали все распространяемые слухи психологической атакой для разжигания общественной паники. Дальнейшие наблюдения оказались под угрозой.От паники до равнодушияВсе изменил капитан ВВС Эдвард Руппельт, который убедил руководство Пентагона, что данные, полученные в рамках проекта "Знак", подтверждают внеземное происхождение объектов. В 1952-м офицеру поручили руководить новой программой "Синяя книга". Это был весьма удачный год для военных ученых. Вашингтон не сомневался в целесообразности финансирования, так как публикации об НЛО буквально заполонили СМИ и взбудоражили общественность."В течение шести месяцев 1952 года 148 ведущих газет страны опубликовали в общей сложности более 16 тысяч статей о летающих тарелках", — вспоминал позднее Руппельт.Одновременно в Пентагоне рапортовали о странных радиолокационных сигналах. Американский историк спецслужб Джеральд Хейнс пишет, что в то время администрация была сильно обеспокоена сообщениями о неопознанных объектах в небе. Президент Гарри Трумэн, едва сам не поддавшись панике, потребовал от командующего ВВС объяснений.Но ажиотаж постепенно утих. Участники проекта продолжили выслеживать объекты в небе, анализировать данные с радаров и общаться с очевидцами. В 1955-м решили, что целью "Синей книги" должно быть не расследование инцидентов с НЛО, а минимизация сообщений о них. К концу 1956-го количество наблюдений неопознанных объектов сократилось с 20-25% до менее одного процента.Шла вторая половина 1960-х. С каждым новым президентом интерес Белого дома к программе падал. Проект, в котором в той или иной степени участвовали десятки тысяч человек, результатов не приносил. В конгрессе требовали объяснить целесообразность финансирования "Синей книги". В 1966-м профессору физики Эдварду Кондону, одному из создателей радара, было поручено возглавить комитет по подготовке отчета о результатах поиска НЛО.Откровения президентаЧерез два года доклад Кондона лег на стол политиков. Хотя часть комитета настаивала на продолжении работ с НЛО, окончательный вывод был однозначен: "Дальнейшие наблюдения к крупным научным открытиям не приведут". Личная позиция самого профессора была еще жестче."Издателей, публикующих псевдонаучные материалы, и учителей, преподающих любую из псевдонаук как доказанную истину, следует публично пороть кнутом и навсегда отстранять от деятельности в этих обычно уважаемых профессиях", — заявил Кондон в последнем абзаце статьи "НЛО, которое я любил и потерял".После этого Вашингтон окончательно убедился в бесполезности проекта, и 17 декабря 1969-го его закрыли. Однако де-факто работа в штаб-квартире "Синей книги" на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо прекратилась только в январе 1970-го. Просто командование ВВС хотело отчитаться как можно скорее, а реально свернуть деятельность не успевало.Всего с 1947-го по 1969 год из 12 618 наблюдений более 700 остались "неопознанными". Спустя несколько лет некоторые политики, ученые и общественные деятели неоднократно предлагали возобновить исследования, но безуспешно. В 2003-м руководство ВВС официально объявило об отсутствии планов по изучению НЛО.Как оказалось, Пентагон в очередной раз слукавил. В декабре 2017-го американские СМИ опубликовали данные о работе Программы расширенного выявления аэрокосмических угроз (AATIP) — неофициального преемника "Синей книги". Новые исследования проходили с 2007-го по 2012-й и обошлись американским налогоплательщикам в 22 миллиона долларов. В рамках AATIP изучались в том числе видеозаписи американских боевых самолетов, столкнувшихся в небе с неизвестными объектами. Впрочем, The New York Times утверждает, что работа продолжалась и позднее."Если кто-то говорит, что теперь у них есть ответы, они обманывают самих себя", — заявлял инициатор AATIP сенатор-демократ Гарри Рейд.До сих пор многие тайны Пентагона засекречены. Есть надежда, что в ближайшее время на них прольют свет материалы, который обещал опубликовать избранный президент США Дональд Трамп. Впрочем, пока с уверенностью можно сказать только то, что ни одно опубликованное исследование за 70 лет наблюдений так и не подтвердило прибытие инопланетян в атмосферу Земли.
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сша, вашингтон (штат), огайо, барак обама, гарри трумэн, дональд трамп, министерство обороны сша, нло
США, Вашингтон (штат), Огайо, Барак Обама, Гарри Трумэн, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НЛО

"Последствия непредсказуемы". Какую тайну готовится раскрыть Трамп

© AP Photo / Patrick SemanskyИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Изучение неопознанных летающих объектов (НЛО) — до сих пор одна из самых противоречивых тем в США. Десятки миллионов долларов, новейшее оборудование и ученые с мировым именем так и не остановили баталии скептиков с конспирологами. Однако американские военные базы хранят еще много тайн, часть которых скоро может стать достоянием общественности. О секретных программах Пентагона — в материале РИА Новости.

Первый инцидент

В 2021-м экс-президент США Барак Обама подбросил дров в пылающие дискуссии уфологов. Он заявил, что у Пентагона нет ни секретных лабораторий с инопланетными кораблями, ни доказательств существования внеземных цивилизаций. Однако признал: точных ответов о самих полетах НЛО военные тоже не дают.
"Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", — отметил Обама, подтвердив, что в секретных архивах Министерства обороны есть фотографии летающих объектов неустановленного происхождения.
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама
Когда-то на полках под грифом военной тайны лежали и снимки "Инцидента в Розуэлле" в Нью-Мексико, который стал точкой отсчета в космической конспирологии.
Летом 1947-го на ранчо местного фермера с неба упал странный шарообразный объект диаметром около метра. Прибывшие военные осмотрели осколки. Материал напоминал одновременно металл и резину. К месту никого не подпускали. Все, что было найдено, увезли на ближайшую авиабазу. На следующий день газеты вышли с комментарием Министерства обороны: армия США обнаружила некий летающий диск. Спустя сутки заявление отозвали и объявили о падении метеорологического шара.
Уфологи утверждали, что это была "космическая тарелка", а на месте крушения нашли тела инопланетных гостей, которые Пентагон спрятал в засекреченном месте.
Спустя годы выяснилось, что упал не метеозонд и не "космическая тарелка", а военный аппарат, запускавшийся по секретной программе "Могол". С его помощью американцы пытались засечь испытательные взрывы советской атомной бомбы. Впрочем, случай загадочного падения неопознанного летающего объекта не был единичным, а объяснения у Пентагона находились не всегда.
© AP Photo / Susan SternerПосетители Международного музея НЛО в Розуэлле
Посетители Международного музея НЛО в Розуэлле - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Susan Sterner
Посетители Международного музея НЛО в Розуэлле

Тревожный знак

В самом начале холодной войны национальная безопасность была одной из главных тем в кулуарах Белого дома. А тут — то в газетах появится интервью с очевидцами, увидевшими над городом странный летательный аппарат, то армейские радары засекут неладное вблизи военной базы.
О внеземном происхождении странностей в небе подумали не сразу. Военные и политики скорее были склонны к мыслям о новых "секретных самолетах Сталина". Гипотетически они могли как выполнять разведывательные задачи, так и наносить бомбовые удары. Однако точно никто ничего утверждать не мог. Чтобы уйти от предположений к фактам, в 1948-м Пентагон запустил проект "Знак".
Прошел год. Военные отчитались, что некоторые НЛО, вероятно, были реальными самолетами, но данных для их определения и происхождения недостаточно. Рекомендовалось продолжить исследования. В Пентагон поступило почти 150 докладов о летающих тарелках. Одновременно власти посчитали все распространяемые слухи психологической атакой для разжигания общественной паники. Дальнейшие наблюдения оказались под угрозой.
© AP PhotoНеопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo
Неопознанный летающий объект в небе над Салемом, Орегон

От паники до равнодушия

Все изменил капитан ВВС Эдвард Руппельт, который убедил руководство Пентагона, что данные, полученные в рамках проекта "Знак", подтверждают внеземное происхождение объектов. В 1952-м офицеру поручили руководить новой программой "Синяя книга". Это был весьма удачный год для военных ученых. Вашингтон не сомневался в целесообразности финансирования, так как публикации об НЛО буквально заполонили СМИ и взбудоражили общественность.
"В течение шести месяцев 1952 года 148 ведущих газет страны опубликовали в общей сложности более 16 тысяч статей о летающих тарелках", — вспоминал позднее Руппельт.
Одновременно в Пентагоне рапортовали о странных радиолокационных сигналах. Американский историк спецслужб Джеральд Хейнс пишет, что в то время администрация была сильно обеспокоена сообщениями о неопознанных объектах в небе. Президент Гарри Трумэн, едва сам не поддавшись панике, потребовал от командующего ВВС объяснений.
© AP PhotoПрезидент США Гарри Трумэн в Белом доме. 17 апреля 1945 года
Президент США Гарри Трумэн в Белом доме. 17 апреля 1945 - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo
Президент США Гарри Трумэн в Белом доме. 17 апреля 1945 года
Но ажиотаж постепенно утих. Участники проекта продолжили выслеживать объекты в небе, анализировать данные с радаров и общаться с очевидцами. В 1955-м решили, что целью "Синей книги" должно быть не расследование инцидентов с НЛО, а минимизация сообщений о них. К концу 1956-го количество наблюдений неопознанных объектов сократилось с 20-25% до менее одного процента.
Шла вторая половина 1960-х. С каждым новым президентом интерес Белого дома к программе падал. Проект, в котором в той или иной степени участвовали десятки тысяч человек, результатов не приносил. В конгрессе требовали объяснить целесообразность финансирования "Синей книги". В 1966-м профессору физики Эдварду Кондону, одному из создателей радара, было поручено возглавить комитет по подготовке отчета о результатах поиска НЛО.

Откровения президента

Через два года доклад Кондона лег на стол политиков. Хотя часть комитета настаивала на продолжении работ с НЛО, окончательный вывод был однозначен: "Дальнейшие наблюдения к крупным научным открытиям не приведут". Личная позиция самого профессора была еще жестче.
© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Charles Dharapak
Здание Пентагона. Архивное фото
"Издателей, публикующих псевдонаучные материалы, и учителей, преподающих любую из псевдонаук как доказанную истину, следует публично пороть кнутом и навсегда отстранять от деятельности в этих обычно уважаемых профессиях", — заявил Кондон в последнем абзаце статьи "НЛО, которое я любил и потерял".
После этого Вашингтон окончательно убедился в бесполезности проекта, и 17 декабря 1969-го его закрыли. Однако де-факто работа в штаб-квартире "Синей книги" на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо прекратилась только в январе 1970-го. Просто командование ВВС хотело отчитаться как можно скорее, а реально свернуть деятельность не успевало.
Всего с 1947-го по 1969 год из 12 618 наблюдений более 700 остались "неопознанными". Спустя несколько лет некоторые политики, ученые и общественные деятели неоднократно предлагали возобновить исследования, но безуспешно. В 2003-м руководство ВВС официально объявило об отсутствии планов по изучению НЛО.
© AP Photo / Department of Defense Кадр видео, где виден некий объект
Кадр видео, где виден необъяснимый объект - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Department of Defense
Кадр видео, где виден некий объект
Как оказалось, Пентагон в очередной раз слукавил. В декабре 2017-го американские СМИ опубликовали данные о работе Программы расширенного выявления аэрокосмических угроз (AATIP) — неофициального преемника "Синей книги". Новые исследования проходили с 2007-го по 2012-й и обошлись американским налогоплательщикам в 22 миллиона долларов. В рамках AATIP изучались в том числе видеозаписи американских боевых самолетов, столкнувшихся в небе с неизвестными объектами. Впрочем, The New York Times утверждает, что работа продолжалась и позднее.
"Если кто-то говорит, что теперь у них есть ответы, они обманывают самих себя", — заявлял инициатор AATIP сенатор-демократ Гарри Рейд.
До сих пор многие тайны Пентагона засекречены. Есть надежда, что в ближайшее время на них прольют свет материалы, который обещал опубликовать избранный президент США Дональд Трамп. Впрочем, пока с уверенностью можно сказать только то, что ни одно опубликованное исследование за 70 лет наблюдений так и не подтвердило прибытие инопланетян в атмосферу Земли.
 
СШАВашингтон (штат)ОгайоБарак ОбамаГарри ТрумэнДональд ТрампМинистерство обороны СШАНЛО
 
 
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