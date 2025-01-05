https://ria.ru/20250105/terakty-1992549786.html

Депутат Шхагошев назвал причину терактов в США

Депутат Шхагошев назвал причину терактов в США - РИА Новости, 05.01.2025

Депутат Шхагошев назвал причину терактов в США

Террористические акты в США являются ответной реакцией на проблемы внутренней и внешней политики страны, а также результатом отсутствия координации между... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T07:29:00+03:00

2025-01-05T07:29:00+03:00

2025-01-05T07:29:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Террористические акты в США являются ответной реакцией на проблемы внутренней и внешней политики страны, а также результатом отсутствия координации между спецслужбами разных стран, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. "Дональд Трамп (избранный президент США - ред.) находится под ударом, под террористической угрозой... Террористические акты в США - это ответная реакция на проблемы внутренней и внешней американской политики. Эти ошибки ударили бумерангом по жителям страны", - сказал Шхагошев. Как отметил парламентарий, длительное отсутствие терактов на территории какого-либо государства не означает, что там нет террористических ячеек. "Получая удобный шанс, они просыпаются. Даже за океаном", - добавил депутат. Борьба с терроризмом в США была неэффективной, считает он. "Демократы поставили на "стоп" эффективную борьбу с терроризмом. Они сделали невозможным и сотрудничество со спецслужбами России. Это большая ошибка, с учетом огромного российского опыта... Были времена, когда лично президент (РФ) Владимир Путин поручал руководству ФСБ предоставить американским коллегам достоверную информацию о готовящемся теракте в США", - сказал Шхагошев. По его мнению, эти времена могут вернуться, если администрации Трампа "хватит на это политической воли". Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что 1 января около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл ранее сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго.

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https://ria.ru/20241009/terakt-1977078853.html

https://ria.ru/20240630/bazy-1956502032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лас-вегас, новый орлеан, сша, адальби шхагошев, дональд трамп, владимир путин, фбр, tesla motors