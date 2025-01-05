Рейтинг@Mail.ru
Депутат Шхагошев назвал причину терактов в США - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/terakty-1992549786.html
Депутат Шхагошев назвал причину терактов в США
Депутат Шхагошев назвал причину терактов в США - РИА Новости, 05.01.2025
Депутат Шхагошев назвал причину терактов в США
Террористические акты в США являются ответной реакцией на проблемы внутренней и внешней политики страны, а также результатом отсутствия координации между... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T07:29:00+03:00
2025-01-05T07:29:00+03:00
в мире
лас-вегас
новый орлеан
сша
адальби шхагошев
дональд трамп
владимир путин
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992252948_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_2e76d4d853f2f2e13af6ef42432a1922.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Террористические акты в США являются ответной реакцией на проблемы внутренней и внешней политики страны, а также результатом отсутствия координации между спецслужбами разных стран, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. "Дональд Трамп (избранный президент США - ред.) находится под ударом, под террористической угрозой... Террористические акты в США - это ответная реакция на проблемы внутренней и внешней американской политики. Эти ошибки ударили бумерангом по жителям страны", - сказал Шхагошев. Как отметил парламентарий, длительное отсутствие терактов на территории какого-либо государства не означает, что там нет террористических ячеек. "Получая удобный шанс, они просыпаются. Даже за океаном", - добавил депутат. Борьба с терроризмом в США была неэффективной, считает он. "Демократы поставили на "стоп" эффективную борьбу с терроризмом. Они сделали невозможным и сотрудничество со спецслужбами России. Это большая ошибка, с учетом огромного российского опыта... Были времена, когда лично президент (РФ) Владимир Путин поручал руководству ФСБ предоставить американским коллегам достоверную информацию о готовящемся теракте в США", - сказал Шхагошев. По его мнению, эти времена могут вернуться, если администрации Трампа "хватит на это политической воли". Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что 1 января около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл ранее сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго.
https://ria.ru/20250102/bayden-1992281860.html
https://ria.ru/20241105/terakt-1981864516.html
https://ria.ru/20241009/terakt-1977078853.html
https://ria.ru/20240630/bazy-1956502032.html
лас-вегас
новый орлеан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992252948_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e293d7781e143fd73e1ec6bcc97df087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лас-вегас, новый орлеан, сша, адальби шхагошев, дональд трамп, владимир путин, фбр, tesla motors
В мире, Лас-Вегас, Новый Орлеан, США, Адальби Шхагошев, Дональд Трамп, Владимир Путин, ФБР, Tesla motors
Депутат Шхагошев назвал причину терактов в США

Депутат Шхагошев назвал теракты в США реакцией на внутреннюю и внешнюю политику

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Террористические акты в США являются ответной реакцией на проблемы внутренней и внешней политики страны, а также результатом отсутствия координации между спецслужбами разных стран, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
"Дональд Трамп (избранный президент США - ред.) находится под ударом, под террористической угрозой... Террористические акты в США - это ответная реакция на проблемы внутренней и внешней американской политики. Эти ошибки ударили бумерангом по жителям страны", - сказал Шхагошев.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck
2 января, 03:35
Как отметил парламентарий, длительное отсутствие терактов на территории какого-либо государства не означает, что там нет террористических ячеек.
"Получая удобный шанс, они просыпаются. Даже за океаном", - добавил депутат.
Борьба с терроризмом в США была неэффективной, считает он.
Скайлер Филиппи, планировавший атаковать электросеть Нэшвилла с помощью беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В США перед выборами предотвратили теракт, который планировал неонацист
5 ноября 2024, 06:20
"Демократы поставили на "стоп" эффективную борьбу с терроризмом. Они сделали невозможным и сотрудничество со спецслужбами России. Это большая ошибка, с учетом огромного российского опыта... Были времена, когда лично президент (РФ) Владимир Путин поручал руководству ФСБ предоставить американским коллегам достоверную информацию о готовящемся теракте в США", - сказал Шхагошев.
По его мнению, эти времена могут вернуться, если администрации Трампа "хватит на это политической воли".
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что 1 января около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В США арестовали афганца, планировавшего теракт во время выборов
9 октября 2024, 02:24
Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл ранее сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго.
Военная база США - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
СМИ: США из-за угрозы теракта повысили боеготовность на базах в Европе
30 июня 2024, 20:00
 
В миреЛас-ВегасНовый ОрлеанСШААдальби ШхагошевДональд ТрампВладимир ПутинФБРTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала