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Охрана президента Южной Кореи могла использовать боевые патроны при аресте - РИА Новости, 05.01.2025
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12:46 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/sluzhba-1992568995.html
Охрана президента Южной Кореи могла использовать боевые патроны при аресте
Охрана президента Южной Кореи могла использовать боевые патроны при аресте - РИА Новости, 05.01.2025
Охрана президента Южной Кореи могла использовать боевые патроны при аресте
Служба охраны лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля получила разрешение использовать боевые патроны в то время, как следователи пытались его арестовать, передает... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:46:00+03:00
2025-01-05T12:46:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Служба охраны лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля получила разрешение использовать боевые патроны в то время, как следователи пытались его арестовать, передает агентство Рёнхап со ссылкой на оппозиционную Объединенную демократическую партию Республики Корея. "Группа по расследованию государственного переворота Юн Сок Ёля" демократов заявила в воскресенье, что, по их информации, начальник Службы охраны президента Пак Чон Чжун якобы отдал приказ на использование боевых патронов во время исполнения ордера на арест президента Юн Сок Ёля следователями. "Начальник службы охраны приказал сначала использовать шумовые гранаты, а в случае неудачи — открыть огонь боевыми патронами… Яростное сопротивление Службы охраны возглавляют лояльные сторонники Юн Сок Ёля", - заявила руководитель группы Чху Ми Э. Она также заявила, что руководство службы охраны оказывало "безумное давление" на ее сотрудников и поощряло их к сопротивлению. "Подтвердились опасения, озвученные главой бюро, относительно безопасности сотрудников и наличия огнестрельного оружия на месте событий", - заявила Чху Ми Э. Сообщается, что служба охраны президента якобы "готовится к яростному сопротивлению" в случае повторной попытки исполнения ордера. Планируется установка колючей проволоки вокруг резиденции и использование "полностью вооружённой антитеррористической команды". Депутат демократической партии Пак Сон Вон, заявил, что служба охраны ежедневно проводит сборы всех сотрудников, готовя их выступить в качестве "живого щита". Оппозиция призвала исполняющего обязанности президента, вице-премьера и министра финансов Чхве Сан Мока освободить от должности начальника Службы охраны президента, его заместителя и руководителя штаба, чтобы предотвратить возможные инциденты при будущем исполнении ордера на арест. Южнокорейские следователи в пятницу попытались реализовать ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.
https://ria.ru/20250105/koreya-1992564413.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Охрана президента Южной Кореи могла использовать боевые патроны при аресте

Рёнхап: служба охраны Юн Сок Ёля получила разрешение использовать боевые патроны

© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники полиции в Южной Корее
Сотрудники полиции в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Сотрудники полиции в Южной Корее. Архивное фото
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СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Служба охраны лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля получила разрешение использовать боевые патроны в то время, как следователи пытались его арестовать, передает агентство Рёнхап со ссылкой на оппозиционную Объединенную демократическую партию Республики Корея.
"Группа по расследованию государственного переворота Юн Сок Ёля" демократов заявила в воскресенье, что, по их информации, начальник Службы охраны президента Пак Чон Чжун якобы отдал приказ на использование боевых патронов во время исполнения ордера на арест президента Юн Сок Ёля следователями.
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Суд отказался отменить ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи
Вчера, 12:01
"Начальник службы охраны приказал сначала использовать шумовые гранаты, а в случае неудачи — открыть огонь боевыми патронами… Яростное сопротивление Службы охраны возглавляют лояльные сторонники Юн Сок Ёля", - заявила руководитель группы Чху Ми Э.
Она также заявила, что руководство службы охраны оказывало "безумное давление" на ее сотрудников и поощряло их к сопротивлению.
"Подтвердились опасения, озвученные главой бюро, относительно безопасности сотрудников и наличия огнестрельного оружия на месте событий", - заявила Чху Ми Э.
Сообщается, что служба охраны президента якобы "готовится к яростному сопротивлению" в случае повторной попытки исполнения ордера. Планируется установка колючей проволоки вокруг резиденции и использование "полностью вооружённой антитеррористической команды". Депутат демократической партии Пак Сон Вон, заявил, что служба охраны ежедневно проводит сборы всех сотрудников, готовя их выступить в качестве "живого щита".
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Оппозиция призвала исполняющего обязанности президента, вице-премьера и министра финансов Чхве Сан Мока освободить от должности начальника Службы охраны президента, его заместителя и руководителя штаба, чтобы предотвратить возможные инциденты при будущем исполнении ордера на арест.
Южнокорейские следователи в пятницу попытались реализовать ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.
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