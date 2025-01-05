https://ria.ru/20250105/shaskolskiy-1991052652.html
Биография Максима Шаскольского
Биография Максима Шаскольского - РИА Новости, 05.01.2025
Биография Максима Шаскольского
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Алексеевич Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:49:00+03:00
2025-01-05T00:49:00+03:00
2025-01-05T00:49:00+03:00
справки
биографии
максим шаскольский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843897490_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d2973d66a7b14b55a9edbf8f11c5f0f3.jpg
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Алексеевич Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1997 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "экономист, преподаватель экономических дисциплин".Трудовую деятельность начал в 1996 году в "Юганскнефтебанке", где работал начальников отдела ценных бумаг.С 2000 по 2001 год был советником губернатора Ленинградской области.С сентября 2001 года по февраль 2005 года работал в должности первого заместителя генерального директора компании "Петроэлектросбыт".Затем перешел на должность заместителя директора по работе с потребителями в сбытовое подразделение ОАО "Ленэнерго" (ныне ПАО "Россети Ленэнерго"). В октябре 2005 года на базе этого подразделения была создана "Петербургская сбытовая компания".С 2005 по 2010 год выполнял обязанности заместителя генерального директора – директора по работе с потребителями "Петербургской сбытовой компании".С апреля 2010 года по март 2013 года был управляющим директором – первым заместителем генерального директора ОАО "Петербургская сбытовая компания".С 2013 по 2019 год – генеральный директор АО "Петербургская сбытовая компания".В январе 2019 года был назначен советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. С 23 января 2019 года по 10 ноября 2020 года – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования. Координировал деятельность комитетов города по тарифам, по энергетике и инженерному обеспечению.11 ноября 2020 года назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы. Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. Действительный государственный советник РФ 1 класса. Награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга (2008) и Почетной грамотой министерства энергетики РФ (2018). Имеет благодарность министерства энергетики РФ (2012). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843897490_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_a4c713f601a0c6bca864eb8547bcde35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, биографии, максим шаскольский
Справки, Биографии, Максим Шаскольский
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Алексеевич Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1997 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "экономист, преподаватель экономических дисциплин".
Трудовую деятельность начал в 1996 году в "Юганскнефтебанке", где работал начальников отдела ценных бумаг.
С 2000 по 2001 год был советником губернатора Ленинградской области.
С сентября 2001 года по февраль 2005 года работал в должности первого заместителя генерального директора компании "Петроэлектросбыт".
Затем перешел на должность заместителя директора по работе с потребителями в сбытовое подразделение ОАО "Ленэнерго" (ныне ПАО "Россети Ленэнерго"). В октябре 2005 года на базе этого подразделения была создана "Петербургская сбытовая компания".
С 2005 по 2010 год выполнял обязанности заместителя генерального директора – директора по работе с потребителями "Петербургской сбытовой компании".
С апреля 2010 года по март 2013 года был управляющим директором – первым заместителем генерального директора ОАО "Петербургская сбытовая компания".
С 2013 по 2019 год – генеральный директор АО "Петербургская сбытовая компания".
В январе 2019 года был назначен
советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
С 23 января 2019 года по 10 ноября 2020 года
– вице-губернатор Санкт-Петербурга. Курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования. Координировал деятельность комитетов города по тарифам, по энергетике и инженерному обеспечению.
11 ноября 2020 года
назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы.
Награжден грамотой губернатора Санкт-Петербурга (2008) и Почетной грамотой министерства энергетики РФ (2018). Имеет благодарность министерства энергетики РФ
(2012).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников