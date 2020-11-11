https://ria.ru/20201111/vitse-gubernator-1584054649.html
Вице-губернатор Петербурга Шаскольский покинул пост
Вице-губернатор Петербурга Шаскольский покинул пост
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, которого СМИ называли кандидатом на должность главы ФАС России, покинул Смольный. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:53
2020-11-11T10:53
2020-11-11T11:13
санкт-петербург
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, которого СМИ называли кандидатом на должность главы ФАС России, покинул Смольный."Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга с 10 ноября 2020 года", - сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Временное исполнение обязанностей по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования с 11 ноября возложено на вице-губернатора города Максима Соколова.Ранее ряд СМИ называл кандидатуру Шаскольского в числе возможных на смену нынешнего главы ФАС Игоря Артемьева.В некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что руководитель УФАС по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров может сменить Артемьева на посту руководителя ФАС. УФАС по Санкт-Петербургу опровергло эту информацию.
https://ria.ru/20201110/novak-1583958647.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, политика