Мишустин сменил главу ФАС
13:05 11.11.2020 (обновлено: 14:06 11.11.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Игоря Артемьева, который до этого руководил Федеральной антимонопольной службой (ФАС), своим помощником.
Возглавлять ФАС теперь будет Максим Шаскольский. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.
Мишустин поблагодарил Артемьева за работу, а Шаскольскому пожелал удачи на новой должности.
"Федеральная антимонопольная служба является таким барометром настроения людей, и мне кажется, что очень важно, чтобы мы с вами объясняли людям причину ценообразования, тарифов, почему это происходит и, конечно, добивались справедливости в этой части", — отметил премьер во время встречи.
Ранее источники РИА Новости сообщали, что Шаскольский, накануне освобожденный от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга, займет пост главы Федеральной антимонопольной службы вместо Артемьева.
Игорь Артемьев был руководителем ФАС с марта 2004 года. Сегодня российское ведомство входит в двадцатку лучших конкурентных регуляторов мира по версии международного независимого издания Global Competition Review.
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