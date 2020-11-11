https://ria.ru/20201111/fas-1584085088.html

Мишустин сменил главу ФАС

Мишустин сменил главу ФАС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Игоря Артемьева, который до этого руководил Федеральной антимонопольной службой (ФАС), своим помощником. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:05

2020-11-11T13:05

2020-11-11T14:06

россия

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

политика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Игоря Артемьева, который до этого руководил Федеральной антимонопольной службой (ФАС), своим помощником.Возглавлять ФАС теперь будет Максим Шаскольский. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.Мишустин поблагодарил Артемьева за работу, а Шаскольскому пожелал удачи на новой должности.Ранее источники РИА Новости сообщали, что Шаскольский, накануне освобожденный от должности вице-губернатора Санкт-Петербурга, займет пост главы Федеральной антимонопольной службы вместо Артемьева.Игорь Артемьев был руководителем ФАС с марта 2004 года. Сегодня российское ведомство входит в двадцатку лучших конкурентных регуляторов мира по версии международного независимого издания Global Competition Review.

https://ria.ru/20201109/tsukanov-1583697677.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), политика