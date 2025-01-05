https://ria.ru/20250105/proforientatsiya-1992562067.html

Чернышенко рассказал о мероприятиях по профориентации школьников

Чернышенко рассказал о мероприятиях по профориентации школьников - РИА Новости, 05.01.2025

Чернышенко рассказал о мероприятиях по профориентации школьников

Свыше 8,5 миллиона учащихся приняли участие в профориентационных мероприятиях нацпроекта "Образование" в 2024 году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия РИА Новости, 05.01.2025

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общество

россия

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

образование - общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Свыше 8,5 миллиона учащихся приняли участие в профориентационных мероприятиях нацпроекта "Образование" в 2024 году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В 2024 году в профориентационных мероприятиях нацпроекта "Образование" приняло участие более 8,5 миллионов учащихся из всех регионов страны", – сказал зампред правительства. Уточняется, что в школах России введена единая модель профориентации, включающая в себя целый ряд направлений – от допобразования и профильных предпрофессиональных классов до экскурсий и встреч с представителями профессий. К реализации профориентационной деятельности уже подключилось около 9,5 тысяч предприятий, среди которых есть как федеральные, так и региональные работодатели. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, благодаря нацпроекту "Образование" удалось достичь значительного прогресса в реализации профориентационной работы в школах. "Сегодня в нашей стране в нее вовлечен каждый ученик средней и старшей школы… Ключевая задача профориентации – дать школьникам понимание того, кем они могут стать, как они могут быть полезны своей стране", - уточнил министр. После завершения национального проекта "Образование" программа государственной профориентации в России продолжит свое развитие в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Кроме того, в планах до 2030 года – переход на адресную модель профориентации, увеличение посещаемости профориентационных мероприятий, а также совершенствование системы повышения квалификации педагогов-навигаторов.

https://ria.ru/20241101/trud-1981219633.html

https://ria.ru/20240727/rabota-1962335842.html

https://na.ria.ru/20240528/kolledzh-1948745925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, образование - общество