СМИ раскрыли, какой сигнал Си Цзиньпин послал Трампу
FT: Си Цзиньпин намерен относиться к Трампу в стиле Дона Корлеоне
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин будет воспринимать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом как чисто деловые, пишет газета Financial Times.
"Си уже дал понять, что будет относиться к своим связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне. Он не будет лично принимать Трампа и будет мстить ему быстро и жестко, чтобы создать рычаги влияния", — говорится в тексте.
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Издание также напомнило, что Пекин отклонил направленное Си Цзиньпину приглашение присутствовать на инаугурации Трампа.
В середине декабря телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп направил председателю КНР приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января. Пресс-секретарь республиканца Каролин Левитт подтвердила эту информацию.
Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой. Источники добавили, что к послу могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам лидер КНР.
Как сообщили СМИ, приглашение, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало Пекин врасплох. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и сложной динамике сил в американо-китайских отношениях, остались в недоумении относительно намерений Трампа.
Согласно данным Госдепартамента, который ведет учет с 1874 года, на инаугурации президента США никогда не присутствовал глава иностранного государства.
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