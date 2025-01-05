https://ria.ru/20250105/politika-1992588253.html

СМИ раскрыли, какой сигнал Си Цзиньпин послал Трампу

СМИ раскрыли, какой сигнал Си Цзиньпин послал Трампу - РИА Новости, 05.01.2025

СМИ раскрыли, какой сигнал Си Цзиньпин послал Трампу

Председатель КНР Си Цзиньпин будет воспринимать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом как чисто деловые, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:12:00+03:00

2025-01-05T16:12:00+03:00

2025-01-05T19:23:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин будет воспринимать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом как чисто деловые, пишет газета Financial Times."Си уже дал понять, что будет относиться к своим связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне. Он не будет лично принимать Трампа и будет мстить ему быстро и жестко, чтобы создать рычаги влияния", — говорится в тексте.Издание также напомнило, что Пекин отклонил направленное Си Цзиньпину приглашение присутствовать на инаугурации Трампа.В середине декабря телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп направил председателю КНР приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января. Пресс-секретарь республиканца Каролин Левитт подтвердила эту информацию.Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой. Источники добавили, что к послу могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам лидер КНР.Как сообщили СМИ, приглашение, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало Пекин врасплох. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и сложной динамике сил в американо-китайских отношениях, остались в недоумении относительно намерений Трампа.Согласно данным Госдепартамента, который ведет учет с 1874 года, на инаугурации президента США никогда не присутствовал глава иностранного государства.

https://ria.ru/20250104/tramp-1987705619.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, пекин