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СМИ раскрыли, какой сигнал Си Цзиньпин послал Трампу - РИА Новости, 05.01.2025
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16:12 05.01.2025 (обновлено: 19:23 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/politika-1992588253.html
СМИ раскрыли, какой сигнал Си Цзиньпин послал Трампу
СМИ раскрыли, какой сигнал Си Цзиньпин послал Трампу - РИА Новости, 05.01.2025
СМИ раскрыли, какой сигнал Си Цзиньпин послал Трампу
Председатель КНР Си Цзиньпин будет воспринимать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом как чисто деловые, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:12:00+03:00
2025-01-05T19:23:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
пекин
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин будет воспринимать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом как чисто деловые, пишет газета Financial Times."Си уже дал понять, что будет относиться к своим связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне. Он не будет лично принимать Трампа и будет мстить ему быстро и жестко, чтобы создать рычаги влияния", — говорится в тексте.Издание также напомнило, что Пекин отклонил направленное Си Цзиньпину приглашение присутствовать на инаугурации Трампа.В середине декабря телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп направил председателю КНР приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января. Пресс-секретарь республиканца Каролин Левитт подтвердила эту информацию.Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой. Источники добавили, что к послу могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам лидер КНР.Как сообщили СМИ, приглашение, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало Пекин врасплох. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и сложной динамике сил в американо-китайских отношениях, остались в недоумении относительно намерений Трампа.Согласно данным Госдепартамента, который ведет учет с 1874 года, на инаугурации президента США никогда не присутствовал глава иностранного государства.
https://ria.ru/20250104/tramp-1987705619.html
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в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, пекин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Пекин
СМИ раскрыли, какой сигнал Си Цзиньпин послал Трампу

FT: Си Цзиньпин намерен относиться к Трампу в стиле Дона Корлеоне

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин будет воспринимать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом как чисто деловые, пишет газета Financial Times.
"Си уже дал понять, что будет относиться к своим связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне. Он не будет лично принимать Трампа и будет мстить ему быстро и жестко, чтобы создать рычаги влияния", — говорится в тексте.
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Издание также напомнило, что Пекин отклонил направленное Си Цзиньпину приглашение присутствовать на инаугурации Трампа.
В середине декабря телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Трамп направил председателю КНР приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января. Пресс-секретарь республиканца Каролин Левитт подтвердила эту информацию.
Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой. Источники добавили, что к послу могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам лидер КНР.
Как сообщили СМИ, приглашение, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало Пекин врасплох. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и сложной динамике сил в американо-китайских отношениях, остались в недоумении относительно намерений Трампа.
Согласно данным Госдепартамента, который ведет учет с 1874 года, на инаугурации президента США никогда не присутствовал глава иностранного государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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