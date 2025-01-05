https://ria.ru/20250105/peregovory-1992581596.html

Киев делает все, чтобы переговоры не состоялись, заявил экс-премьер Украины

Киев делает все, чтобы переговоры не состоялись, заявил экс-премьер Украины - РИА Новости, 05.01.2025

Киев делает все, чтобы переговоры не состоялись, заявил экс-премьер Украины

Киевский режим делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись, поскольку для них это означает потерю власти, считает бывший... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:58:00+03:00

2025-01-05T14:58:00+03:00

2025-01-05T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Киевский режим делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись, поскольку для них это означает потерю власти, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. Как написал Азаров в своем Telegram-канале, "чем ближе инаугурация (избранного президента США Дональда – ред.) Трампа, тем жестче звучат высказывания из офиса" "относительно возможности мирных переговоров". "Офисные делают все, чтобы эти переговоры не состоялись. Оно и понятно. Переговоры и заключение мира для них равносильны смещению с должностей. Ведь даже самый запуганный народ больше никогда за эту клику не проголосует", - написал Азаров. По его словам, продолжение конфликта для украинской власти означает сохранение власти и "огромнейших коррупционных потоков, на которых они сидят". "(Президент США Джо – ред.) Байден заявил недавно, что обеспечил Украину деньгами и вооружением на 2025 год. Примерно 50 миллиардов долларов уже выделено, то есть 2025 год они просуществуют, поэтому о переговорах никто не думает. Более того, киевский режим не только не думает о них, он их торпедирует", - добавил Азаров. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991953486.html

https://ria.ru/20250101/peregovory-1992205183.html

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в мире, россия, украина, сша, николай азаров (политик), владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины