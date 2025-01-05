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Сенатор призвал Трампа быстрее депортировать миллионы нелегальных мигрантов - РИА Новости, 05.01.2025
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21:16 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/migranty-1992610924.html
Сенатор призвал Трампа быстрее депортировать миллионы нелегальных мигрантов
Сенатор призвал Трампа быстрее депортировать миллионы нелегальных мигрантов - РИА Новости, 05.01.2025
Сенатор призвал Трампа быстрее депортировать миллионы нелегальных мигрантов
Избранный американский президент Дональд Трамп должен депортировать из США миллионы незаконных мигрантов, угрожающих стране, заявил сенатор-республиканец Линдси РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:16:00+03:00
2025-01-05T21:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп должен депортировать из США миллионы незаконных мигрантов, угрожающих стране, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм*. "У нас миллионы нелегальных мигрантов, которых Трамп обещал и должен депортировать… Каждый день отсрочки - это угроза для Америки", - сообщил он в воскресном интервью телеканалу Fox News. По словам Грэма, он никогда не видел так много угроз для США, как сейчас. Сенатор отметил, что угрозы безопасности начали расти с вывода американских войск из Афганистана, и теперь ИГ* проникает на территорию США. "Я очень обеспокоен тем, что, если мы не поставим границу на первое место и не сделаем этого, то настанет ночной кошмар для национальной безопасности", - добавил сенатор. Ранее в воскресенье американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас признал, что США столкнулись со значительным ростом "доморощенного насильственного экстремизма" и постоянной угрозы терроризма внутри страны. Первого января около 03.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл ранее сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго.*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html
https://ria.ru/20241231/politsija-1992193749.html
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в мире, сша, россия, лас-вегас, дональд трамп, фбр, tesla motors
В мире, США, Россия, Лас-Вегас, Дональд Трамп, ФБР, Tesla motors
Сенатор призвал Трампа быстрее депортировать миллионы нелегальных мигрантов

Сенатор Грэм: Трамп должен быстрее депортировать миллионы нелегальных мигрантов

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп должен депортировать из США миллионы незаконных мигрантов, угрожающих стране, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
"У нас миллионы нелегальных мигрантов, которых Трамп обещал и должен депортировать… Каждый день отсрочки - это угроза для Америки", - сообщил он в воскресном интервью телеканалу Fox News.
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По словам Грэма, он никогда не видел так много угроз для США, как сейчас. Сенатор отметил, что угрозы безопасности начали расти с вывода американских войск из Афганистана, и теперь ИГ* проникает на территорию США.
"Я очень обеспокоен тем, что, если мы не поставим границу на первое место и не сделаем этого, то настанет ночной кошмар для национальной безопасности", - добавил сенатор.
Ранее в воскресенье американский министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас признал, что США столкнулись со значительным ростом "доморощенного насильственного экстремизма" и постоянной угрозы терроризма внутри страны.
Первого января около 03.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.
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В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл ранее сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго.
*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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