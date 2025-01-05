https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html

Эксперт Минздрава назвал группы риска для тяжелого течения метапневмовируса

Эксперт Минздрава назвал группы риска для тяжелого течения метапневмовируса - РИА Новости, 05.01.2025

Эксперт Минздрава назвал группы риска для тяжелого течения метапневмовируса

Тяжелое течение метапневмовируса грозит прежде всего маленьким детям и пожилым людям, рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава по... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:23:00+03:00

2025-01-05T17:23:00+03:00

2025-01-05T21:23:00+03:00

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китай

владимир чуланов

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Тяжелое течение метапневмовируса грозит прежде всего маленьким детям и пожилым людям, рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов. "Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом", — сказал он. Специалист перечислил симптомы метапневмовирусной инфекции: это типичные проявления ОРВИ — кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса. У взрослых метапневмовирусная инфекция обычно протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно, добавил Чуланов. По его словам, метапневмовирус широко распространен по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ. Знаком этот вирус и жителям России, для метапневмовирусной инфекции характерны сезонные подъемы заболеваемости. В структуре возбудителей ОРВИ на 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса составила 0,1 процента, что ниже, чем годом ранее, заключил специалист.В последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. По данным китайского Управления по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус вышел на второе место по распространенности после гриппа, причем в обоих случаях наблюдался рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей. Эта информация вызвала обеспокоенность у врачей. Кроме того, в Казахстане с начала октября выявили 30 случаев метапневмовируса.В Роспотребнадзоре отметили, что следят за эпидемиологической ситуацией в Китае и держат ее на контроле.

https://ria.ru/20250105/kazahstan-1992567541.html

https://ria.ru/20250103/gripp-1992441216.html

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россия, китай, владимир чуланов, здоровье - общество