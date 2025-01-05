https://ria.ru/20250105/mechty-1992545600.html
Оренбургское ракетное объединение присоединилось к "Елке желаний"
Оренбургское ракетное объединение присоединилось к "Елке желаний" - РИА Новости, 05.01.2025
Оренбургское ракетное объединение присоединилось к "Елке желаний"
Командование Оренбургского ракетного объединения присоединилось к участию во всероссийской акции "Елка желаний", исполнив желание детей военнослужащих побывать... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T05:08:00+03:00
2025-01-05T05:08:00+03:00
2025-01-05T05:08:00+03:00
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
ак-74м
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584074458_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7332d42b6b9b7f046232373b5262e044.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Командование Оренбургского ракетного объединения присоединилось к участию во всероссийской акции "Елка желаний", исполнив желание детей военнослужащих побывать на работе у отцов, сообщили в Минобороны РФ. "Дети написали свои пожелания на открытках, которые вывешивались на новогодних елках соединений и воинских частей объединения. Командование Оренбургского ракетного объединения исполнило мечту детей - побывать на работе у своих пап. На территории клуба части ребят встретил Дедушка Мороз, а также символы уходящего и нового года - дракон и змея. Сказочные персонажи провели детям экскурсию в учебные классы, попутно помешав злой Бабе Яге совершить задуманное, рассказали об особенностях боевого дежурства РВСН, которое несут их родители, а также подарили сладкие подарки", - сообщили в ведомстве. В МО уточнили, что кульминацией поздравления стал конкурс на меткость в электронном тире из пневматических аналогов автоматов АК-74М, пистолетов ПМ и ручных пулеметов РПК и экскурсия в учебный центр, где детей прокатили на современных тренажерных системах для обучения управлению гусеничной техникой. "В новогоднюю ночь командование объединения исполнило более 100 различных пожеланий детей из семей стратегических ракетчиков Оренбуржья, Свердловской и Кировской областей", - добавили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20250102/golikova-1992296146.html
https://ria.ru/20250102/rvsn-1992281305.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584074458_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_52b7cdfe31aed23e12887e79216764f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения, ак-74м, новый год
Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ракетные войска стратегического назначения, АК-74М, Новый год
Оренбургское ракетное объединение присоединилось к "Елке желаний"
Оренбургские ракетчики исполнили мечту детей побывать на работе у отцов