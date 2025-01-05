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В Севастополе выявили повторные загрязнения пляжей мазутными пятнами - РИА Новости, 05.01.2025
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14:09 05.01.2025 (обновлено: 14:46 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/mazut-1992577613.html
В Севастополе выявили повторные загрязнения пляжей мазутными пятнами
В Севастополе выявили повторные загрязнения пляжей мазутными пятнами - РИА Новости, 05.01.2025
В Севастополе выявили повторные загрязнения пляжей мазутными пятнами
Повторные частичные загрязнения пляжей мазутными пятнами выявлены в Севастополе, их оперативно ликвидируют, массовых загрязнений нет, сообщил губернатор города... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:09:00+03:00
2025-01-05T14:46:00+03:00
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
михаил развожаев
керченский пролив
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Повторные частичные загрязнения пляжей мазутными пятнами выявлены в Севастополе, их оперативно ликвидируют, массовых загрязнений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе из-за загрязнения мазутом пляжей региона. В частности, загрязнения мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе в субботу обнаружены на восьми из 27 официальных и на одном неофициальном пляже города."На сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже "Толстяк", а утром повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются", - сообщил Развожаев.По его словам, на галечных пляжах, например, Серебряном, накануне провели первичную уборку, решается, по какой технологии очищать уже крупные камни от мазута."Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 тонн загрязненного грунта", - подчеркнул губернатор.По его словам, мониторинг акватории и прибрежной полосы города продолжается в постоянном режиме."На сегодня в акватории новых пятен пока не выявлено", - подчеркнул Развожаев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
севастополь
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Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма
На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС.
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севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, михаил развожаев, керченский пролив, россия
Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Михаил Развожаев, Керченский пролив, Россия
В Севастополе выявили повторные загрязнения пляжей мазутными пятнами

Развожаев: в Севастополе выявили повторные загрязнения пляжей мазутными пятнами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами
Последствия разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Повторные частичные загрязнения пляжей мазутными пятнами выявлены в Севастополе, их оперативно ликвидируют, массовых загрязнений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе из-за загрязнения мазутом пляжей региона. В частности, загрязнения мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе в субботу обнаружены на восьми из 27 официальных и на одном неофициальном пляже города.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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"На сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже "Толстяк", а утром повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются", - сообщил Развожаев.
По его словам, на галечных пляжах, например, Серебряном, накануне провели первичную уборку, решается, по какой технологии очищать уже крупные камни от мазута.
"Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 тонн загрязненного грунта", - подчеркнул губернатор.
По его словам, мониторинг акватории и прибрежной полосы города продолжается в постоянном режиме.
"На сегодня в акватории новых пятен пока не выявлено", - подчеркнул Развожаев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
СевастопольКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияМихаил РазвожаевКерченский проливРоссия
 
 
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