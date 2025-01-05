https://ria.ru/20250105/mazut-1992577613.html

В Севастополе выявили повторные загрязнения пляжей мазутными пятнами

В Севастополе выявили повторные загрязнения пляжей мазутными пятнами - РИА Новости, 05.01.2025

В Севастополе выявили повторные загрязнения пляжей мазутными пятнами

Повторные частичные загрязнения пляжей мазутными пятнами выявлены в Севастополе, их оперативно ликвидируют, массовых загрязнений нет, сообщил губернатор города... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:09:00+03:00

2025-01-05T14:09:00+03:00

2025-01-05T14:46:00+03:00

севастополь

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

михаил развожаев

керченский пролив

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Повторные частичные загрязнения пляжей мазутными пятнами выявлены в Севастополе, их оперативно ликвидируют, массовых загрязнений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе из-за загрязнения мазутом пляжей региона. В частности, загрязнения мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе в субботу обнаружены на восьми из 27 официальных и на одном неофициальном пляже города."На сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже "Толстяк", а утром повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются", - сообщил Развожаев.По его словам, на галечных пляжах, например, Серебряном, накануне провели первичную уборку, решается, по какой технологии очищать уже крупные камни от мазута."Всего на сегодняшнее утро собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 тонн загрязненного грунта", - подчеркнул губернатор.По его словам, мониторинг акватории и прибрежной полосы города продолжается в постоянном режиме."На сегодня в акватории новых пятен пока не выявлено", - подчеркнул Развожаев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

севастополь

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС. 2025-01-05T14:09 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, михаил развожаев, керченский пролив, россия