https://ria.ru/20250105/kriminal-1989952686.html

"Приговорили сразу к двум казням". Что устроил жестокий рецидивист Червонец

"Приговорили сразу к двум казням". Что устроил жестокий рецидивист Червонец - РИА Новости, 05.01.2025

"Приговорили сразу к двум казням". Что устроил жестокий рецидивист Червонец

Угонял автомобили, грабил сберкассы и завел роман со следователем по особо важным делам — богатая на события биография уголовника Сергея Мадуева даже вдохновила РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T08:00:00+03:00

2025-01-05T08:00:00+03:00

2025-01-05T08:02:00+03:00

ташкент

казахстан

александр абдулов

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Угонял автомобили, грабил сберкассы и завел роман со следователем по особо важным делам — богатая на события биография уголовника Сергея Мадуева даже вдохновила одного из российских режиссеров снять художественный фильм. О том, чем запомнился неординарный преступник, — в материале РИА Новости.Склонен к побегуУтром 3 мая 1991-го особо опасного рецидивиста, которому грозила смертная казнь, собирались этапировать из знаменитого питерского СИЗО "Кресты" в Москву. Поскольку уголовника обвиняли в десяти убийствах и более чем пятидесяти разбойных нападениях, сопровождал его усиленный конвой из нескольких человек.Заключенный вел себя непринужденно, много шутил, однако в какой-то момент резко выхватил из-за пазухи револьвер и приказал охранникам встать лицом к стене. Лишь один попытался обезвредить бандита и сразу получил пулю. Остальные беспрекословно подчинились. Беглец бросился к одной из дверей, ведущей на свободу, но не учел, что к тому времени уже сработала сирена, а все выходы блокировали автоматчики.Преступника быстро обезоружили и скрутили. Им оказался ранее уже не раз судимый Сергей Мадуев по кличке Червонец. По одной из версий, прозвище он получил за то, что всегда расплачивался с таксистами исключительно десятирублевыми купюрами и оставлял щедрые чаевые.Хотя формально расследование попытки побега проводила прокуратура, практически все процессуальные действия взяли на себя следователи КГБ. Они выяснили, что револьвер, из которого стрелял Мадуев, изъяли у него еще во время задержания в Ташкенте годом ранее. Соответственно, оружие хранилось в сейфе в качестве вещественного доказательства.Сейф же находился в кабинете следователя по особо важным делам Натальи Воронцовой, занимавшейся уголовным делом Мадуева. Она сразу во всем созналась и рассказала комитетчикам, что во время очередного допроса передала Червонцу оружие, чтобы тот попытался сбежать.На столь нелогичный для следователя по особо важным делам шаг Воронцову толкнула любовь: уголовник смог очаровать ее и убедить в совместном счастливом будущем."У каждого человека есть слабые места, — позже объяснял тактику охмурения Мадуев. — Главное — лишь их найти и грамотно надавить. В случае с девушками это обещание простого женского счастья: семьи, детей".Мадуеву накинули еще несколько лет за попытку побега, Воронцову уволили из органов и отправили в колонию, а их историю — правда, в более романтичном ключе — спустя пару лет рассказали в художественном фильме с Александром Абдуловым в главной роли.Первые шагиКриминальный путь Мадуев начал еще подростком в середине 1970-х. Тогда будущий уголовник жил в Алма-Атинской области Казахстана, где сколотил банду из более старших парней, чтобы угонять дорогие автомобили. Милиционеры, поймав в итоге подельников, быстро вышли на главаря — и очень удивились, узнав, что ему еще нет 18-ти. Так Червонец заработал свой первый срок.Освободившись, он некоторое время пытался жить по закону, устроился трактористом. Но хватило его ненадолго — вскоре он перебрался на север Казахстана и продолжил уголовную карьеру. На этот раз объектом налетов выбрал сберегательные кассы. Со временем география преступлений расширилась до городов Узбекистана и Сибири. Но в Барнауле банду Мадуева взяли с поличным.Червонец получил 15 лет, но, когда его перевели в колонию-поселение, сбежал. Опасные "гастроли" продолжил уже в европейской части России. Совсем скоро сразу несколько городов — Грозный, Ростов-на-Дону, Москву — захлестнула волна дерзких ограблений, грабежей и на этот раз убийств.Смерть в камереМадуев отличался дерзостью и тщательно планировал каждый налет: менял внешность, даже переодевался женщиной. Постепенно о нем стали ходить настоящие легенды. Некоторые называли Червонца чуть ли не Робин Гудом, нападавшим лишь на теневых бизнесменов и никогда не трогавшим законопослушных людей.Другие же — особенно силовики — считали Мадуева хоть и неординарным, но все же самым настоящим уголовником, готовым на все ради наживы.Задержать Червонца удалось лишь в 1990-м на железнодорожном вокзале Ташкента, куда он уехал после серии убийств, совершенных в Северной столице России. Его отправили в "Кресты", где у него и случился недолгий тюремный роман с Воронцовой. Затем преступник еще несколько раз пробовал сбежать, но все попытки оказались тщетными.Летом 1995-го Мадуева за убийства, разбои, грабежи и бандитизм приговорили к высшей мере наказания. Однако после наложения моратория расстрел заменили пожизненным лишением свободы, Червонца отправили в Соль-Илецкую колонию особого режима "Черный дельфин", где в декабре 2002-го он скончался.Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности и сахарного диабета, которым Мадуев страдал уже давно. Впрочем, в обществе до сих пор ходят слухи, что с дерзким налетчиком расправились некие криминальные авторитеты. Якобы в 80-е Червонец похитил воровской общак, после чего на очередной сходке ему вынесли еще один смертный приговор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

ташкент, казахстан, александр абдулов, россия