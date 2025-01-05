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Служба охраны президента Южной Кореи отвергла обвинения оппозиции - РИА Новости, 05.01.2025
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12:41 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/koreya-1992568079.html
Служба охраны президента Южной Кореи отвергла обвинения оппозиции
Служба охраны президента Южной Кореи отвергла обвинения оппозиции - РИА Новости, 05.01.2025
Служба охраны президента Южной Кореи отвергла обвинения оппозиции
Служба охраны президента Южной Кореи категорически опровергла обвинения оппозиционной Объединенной демократической партии о наличии у ее сотрудников боевых... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:41:00+03:00
2025-01-05T12:41:00+03:00
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Служба охраны президента Южной Кореи категорически опровергла обвинения оппозиционной Объединенной демократической партии о наличии у ее сотрудников боевых патронов во время попытки ареста президента и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации, передает агентство Рёнхап. Ранее "Группа по расследованию государственного переворота Юн Сок Ёля" демократической партии заявила 5 января, что, по их информации, начальник Службы охраны президента Пак Чон Чжун якобы отдал приказ на использование боевых патронов во время исполнения ордера на арест президента Юн Сок Ёля следователями. Служба охраны президента заявила, что эти заявления "абсолютно не соответствуют действительности" и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации. "Начальник службы Пак Чон Чжун не отдавал и не рассматривал приказ о применении огня против сотрудников Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO). Мы намерены привлечь к юридической ответственности за распространение ложной информации", - говорится в заявлении. Сам Пак Чон Чжун также опубликовал отдельное заявление, где отметил, что признание законным исполнения ордера на арест, который проводится "с нарушением законности и норм", означает отказ от обеспечения абсолютной безопасности президента, что равносильно "служебной халатности". Он добавил, что готов понести ответственность, если его оценка ситуации была ошибочной. Пак Чон Чжун потребовал от CIO пересмотреть процедуры расследования, чтобы "защитить честь избранного народом президента" и международный имидж Республики Корея. Южнокорейские следователи в пятницу попытались реализовать ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.
https://ria.ru/20250105/koreya-1992564413.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Служба охраны президента Южной Кореи отвергла обвинения оппозиции

Рёнхап: охрана президента Южной Кореи опровергла обвинения в применении оружия

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Служба охраны президента Южной Кореи категорически опровергла обвинения оппозиционной Объединенной демократической партии о наличии у ее сотрудников боевых патронов во время попытки ареста президента и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации, передает агентство Рёнхап.
Ранее "Группа по расследованию государственного переворота Юн Сок Ёля" демократической партии заявила 5 января, что, по их информации, начальник Службы охраны президента Пак Чон Чжун якобы отдал приказ на использование боевых патронов во время исполнения ордера на арест президента Юн Сок Ёля следователями.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Суд отказался отменить ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи
Вчера, 12:01
Служба охраны президента заявила, что эти заявления "абсолютно не соответствуют действительности" и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации.
"Начальник службы Пак Чон Чжун не отдавал и не рассматривал приказ о применении огня против сотрудников Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO). Мы намерены привлечь к юридической ответственности за распространение ложной информации", - говорится в заявлении.
Здание резиденции президента Южной Кореи в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Следователи не смогли обыскать резиденцию президента Южной Кореи
3 января, 04:21
Сам Пак Чон Чжун также опубликовал отдельное заявление, где отметил, что признание законным исполнения ордера на арест, который проводится "с нарушением законности и норм", означает отказ от обеспечения абсолютной безопасности президента, что равносильно "служебной халатности". Он добавил, что готов понести ответственность, если его оценка ситуации была ошибочной. Пак Чон Чжун потребовал от CIO пересмотреть процедуры расследования, чтобы "защитить честь избранного народом президента" и международный имидж Республики Корея.
Южнокорейские следователи в пятницу попытались реализовать ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.
Адвокат президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Юн Гап Кын у резиденции в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Адвокат президента Южной Кореи предупредил об ответе на его арест
3 января, 04:12
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
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