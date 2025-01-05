https://ria.ru/20250105/koreya-1992568079.html

Служба охраны президента Южной Кореи отвергла обвинения оппозиции

Служба охраны президента Южной Кореи отвергла обвинения оппозиции - РИА Новости, 05.01.2025

Служба охраны президента Южной Кореи отвергла обвинения оппозиции

Служба охраны президента Южной Кореи категорически опровергла обвинения оппозиционной Объединенной демократической партии о наличии у ее сотрудников боевых... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:41:00+03:00

2025-01-05T12:41:00+03:00

2025-01-05T12:41:00+03:00

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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Служба охраны президента Южной Кореи категорически опровергла обвинения оппозиционной Объединенной демократической партии о наличии у ее сотрудников боевых патронов во время попытки ареста президента и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации, передает агентство Рёнхап. Ранее "Группа по расследованию государственного переворота Юн Сок Ёля" демократической партии заявила 5 января, что, по их информации, начальник Службы охраны президента Пак Чон Чжун якобы отдал приказ на использование боевых патронов во время исполнения ордера на арест президента Юн Сок Ёля следователями. Служба охраны президента заявила, что эти заявления "абсолютно не соответствуют действительности" и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации. "Начальник службы Пак Чон Чжун не отдавал и не рассматривал приказ о применении огня против сотрудников Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO). Мы намерены привлечь к юридической ответственности за распространение ложной информации", - говорится в заявлении. Сам Пак Чон Чжун также опубликовал отдельное заявление, где отметил, что признание законным исполнения ордера на арест, который проводится "с нарушением законности и норм", означает отказ от обеспечения абсолютной безопасности президента, что равносильно "служебной халатности". Он добавил, что готов понести ответственность, если его оценка ситуации была ошибочной. Пак Чон Чжун потребовал от CIO пересмотреть процедуры расследования, чтобы "защитить честь избранного народом президента" и международный имидж Республики Корея. Южнокорейские следователи в пятницу попытались реализовать ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.

https://ria.ru/20250105/koreya-1992564413.html

https://ria.ru/20250103/koreya-1992365187.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее