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Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию - РИА Новости, 05.01.2025
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08:15 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/kitaj-1992551043.html
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию - РИА Новости, 05.01.2025
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию
Китай по итогам января-октября прошлого года смог нарастить поставки пива в Россию в 1,6 раза - до 29,8 тысячи тонн, благодаря чему поднялся с шестого впервые... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T08:15:00+03:00
2025-01-05T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Китай по итогам января-октября прошлого года смог нарастить поставки пива в Россию в 1,6 раза - до 29,8 тысячи тонн, благодаря чему поднялся с шестого впервые сразу на третье место в рейтинге крупнейших его экспортеров в Россию и вытеснил с пьедестала Бельгию, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Традиционно крупнейшим торговым партнером России по данному направлению, как и в 2023 году, стала Германия, за 10 месяцев продавшая 105,3 тысячи тонн пенного напитка. Сохранить лидерство ей удалось, несмотря на снижение объемов: по сравнению с предшествующим годом они просели на 24%. На втором месте оказалось еще одно европейское государство, кулинарные традиции которого прочно ассоциируются с пивом - Чехия. Ей удалось нарастить экспорт в Россию на 27% до 33,1 тысячи тонн. Третью строку занял Китай. Сразу за ним и с сопоставимыми объемами идет Литва (24,3 тысячи тонн - практически столько же, как и годом ранее). А вот Бельгия, в 2023 году бывшая второй в рейтинге, опустилась на пятое место из-за сокращения поставок на треть: за январь-октябрь 2024 года она продала России только 18,4 тысячи тонн. Шестое место заняла показавшая пятикратный прирост по объемам Польша (18,1 тысячи тонн). Строчкой ниже идет Латвия (16,5 тысячи тонн), отгрузки которой просели по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 36%. Восьмое место занял Казахстан (10,9 тысячи тонн, снижение на 28%). А последние два места заняли еще два европейских государства: Нидерланды (4,7 тысячи тонн, рост на 19%) и Австрия (2,3 тысячи тонн, рост на 14%).
https://ria.ru/20241224/pivo-1760521936.html
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россия, китай, бельгия, в мире, германия, чехия, литва
Россия, Китай, Бельгия, В мире, Германия, Чехия, Литва
Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию

Китай за 10 месяцев нарастил экспорт пива в Россию в 1,6 раза

© Depositphotos.com / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Depositphotos.com / maroti
Производство пива . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Китай по итогам января-октября прошлого года смог нарастить поставки пива в Россию в 1,6 раза - до 29,8 тысячи тонн, благодаря чему поднялся с шестого впервые сразу на третье место в рейтинге крупнейших его экспортеров в Россию и вытеснил с пьедестала Бельгию, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Традиционно крупнейшим торговым партнером России по данному направлению, как и в 2023 году, стала Германия, за 10 месяцев продавшая 105,3 тысячи тонн пенного напитка. Сохранить лидерство ей удалось, несмотря на снижение объемов: по сравнению с предшествующим годом они просели на 24%.
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На втором месте оказалось еще одно европейское государство, кулинарные традиции которого прочно ассоциируются с пивом - Чехия. Ей удалось нарастить экспорт в Россию на 27% до 33,1 тысячи тонн. Третью строку занял Китай.
Сразу за ним и с сопоставимыми объемами идет Литва (24,3 тысячи тонн - практически столько же, как и годом ранее). А вот Бельгия, в 2023 году бывшая второй в рейтинге, опустилась на пятое место из-за сокращения поставок на треть: за январь-октябрь 2024 года она продала России только 18,4 тысячи тонн.
Шестое место заняла показавшая пятикратный прирост по объемам Польша (18,1 тысячи тонн). Строчкой ниже идет Латвия (16,5 тысячи тонн), отгрузки которой просели по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 36%. Восьмое место занял Казахстан (10,9 тысячи тонн, снижение на 28%). А последние два места заняли еще два европейских государства: Нидерланды (4,7 тысячи тонн, рост на 19%) и Австрия (2,3 тысячи тонн, рост на 14%).
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