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В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом - РИА Новости, 05.01.2025
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12:33 05.01.2025 (обновлено: 21:39 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kazahstan-1992567541.html
В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом
В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом - РИА Новости, 05.01.2025
В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом
В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:33:00+03:00
2025-01-05T21:39:00+03:00
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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики в Telegram-канале.&quot;C начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов. Из них выявлено 1866 (22 процента) положительных проб, в том числе &lt;…&gt; коронавирус — 206 (11,1 процента), парагрипп — 178 (9,5 процента), бокавирус — 113 (6,1 процента) и, в последнюю очередь, метапневмовирус — 30 (1,6 процента)&quot;, — говорится в публикации.При этом с 1 октября в Казахстане зарегистрировали в общей сложности 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая, в свою очередь, 2 января опубликовало исследование, в котором отметило рост числа респираторных заболеваний за неделю с 23 по 29 декабря.На первом месте по распространенности был грипп (30,2 процента), за ним шел метапневмовирус человека (6,2 процента). Причем в обоих случаях наблюдался рост количества заболевших по сравнению с предыдущей неделей.Среди заразившихся метапневмовирусом человека преобладают дети до 14 лет и пожилые люди старше 60.В Роспотребнадзоре отметили, что следят за эпидемической ситуацией в Китае и держат ее на контроле.Основные симптомы метапневмовируса:Специфического лечения не существует, применяется лишь симптоматическое. Профилактика направлена на снижение риска заражения и распространения вируса: следует регулярно и тщательно мыть руки и по возможности избегать тесных контактов с людьми с симптомами респираторных инфекций.
https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html
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в мире, казахстан, здоровье - общество
В мире, Казахстан, Здоровье - Общество
В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом

Казахстан вслед за Китаем сообщил о случаях заражения метапневмовирусом человека

© РИА Новости / Василий КрестьяниновАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики в Telegram-канале.
«

"C начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов. Из них выявлено 1866 (22 процента) положительных проб, в том числе <…> коронавирус — 206 (11,1 процента), парагрипп — 178 (9,5 процента), бокавирус — 113 (6,1 процента) и, в последнюю очередь, метапневмовирус — 30 (1,6 процента)", — говорится в публикации.

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При этом с 1 октября в Казахстане зарегистрировали в общей сложности 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.

Метапневмовирус человека — один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует в различных странах. Этот вирус, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам специалистов, он передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже контактно-бытовым.

Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая, в свою очередь, 2 января опубликовало исследование, в котором отметило рост числа респираторных заболеваний за неделю с 23 по 29 декабря.
На первом месте по распространенности был грипп (30,2 процента), за ним шел метапневмовирус человека (6,2 процента). Причем в обоих случаях наблюдался рост количества заболевших по сравнению с предыдущей неделей.
Среди заразившихся метапневмовирусом человека преобладают дети до 14 лет и пожилые люди старше 60.
В Роспотребнадзоре отметили, что следят за эпидемической ситуацией в Китае и держат ее на контроле.
Основные симптомы метапневмовируса:
  • кашель;
  • насморк;
  • одышка;
  • лихорадка;,
  • головная боль.
Специфического лечения не существует, применяется лишь симптоматическое. Профилактика направлена на снижение риска заражения и распространения вируса: следует регулярно и тщательно мыть руки и по возможности избегать тесных контактов с людьми с симптомами респираторных инфекций.
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