Спикер парламента Индонезии призвала к переговорам по Украине
Спикер парламента Индонезии Махарани призвала мирно решить конфликт на Украине
© Фото предоставлено пресс-службой спикераСпикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани
© Фото предоставлено пресс-службой спикера
Спикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила в интервью РИА Новости, что призывает к решению конфликта на Украине путем переговоров.
"На различных международных парламентских форумах палата представителей Индонезии всегда призывает к прекращению конфликта на Украине. Мы призываем к уважению территориальной целостности, соблюдению международного права и устава ООН. Мы призываем все стороны решить спор путем дипломатии, переговоров и консультаций", - отметила политик.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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24 июля 2024, 18:57