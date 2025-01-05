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Хуситы заявили об атаке на электростанцию в Израиле - РИА Новости, 05.01.2025
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11:44 05.01.2025 (обновлено: 11:45 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/husity-1992563486.html
Хуситы заявили об атаке на электростанцию в Израиле
Хуситы заявили об атаке на электростанцию в Израиле - РИА Новости, 05.01.2025
Хуситы заявили об атаке на электростанцию в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в воскресенье о ракетной атаке на электростанцию "Орот Рабин" около Хайфы... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T11:44:00+03:00
2025-01-05T11:45:00+03:00
в мире
йемен
израиль
хайфа
ансар алла
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ДОХА, 5 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в воскресенье о ракетной атаке на электростанцию "Орот Рабин" около Хайфы на севере Израиля. Ранее они уже пытались атаковать электростанции возле Тель-Авива и Иерусалима после того, как Израиль разбомбил электростанцию в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны. "Вооруженные силы Йемена атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" электростанцию "Орот Рабин" южнее Хайфы на оккупированных палестинских территориях, успешно поразив цель", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа для телеканала "Аль-Масира". Он отметил, что "операция проведена в поддержку палестинского сектора Газа", и их "военные возможности постоянно развиваются". В декабре лидер "Ансар Алла" объявил, что с ноября 2023 года они применили 1147 ракет и беспилотников для атак на Израиль.
https://ria.ru/20250101/husity-1992215374.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, йемен, израиль, хайфа, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Хайфа, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на электростанцию в Израиле

Хуситы заявили о ракетной атаке на электростанцию около Хайфы в Израиле

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 5 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило в воскресенье о ракетной атаке на электростанцию "Орот Рабин" около Хайфы на севере Израиля.
Ранее они уже пытались атаковать электростанции возле Тель-Авива и Иерусалима после того, как Израиль разбомбил электростанцию в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны.
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"Вооруженные силы Йемена атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" электростанцию "Орот Рабин" южнее Хайфы на оккупированных палестинских территориях, успешно поразив цель", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа для телеканала "Аль-Масира".
Он отметил, что "операция проведена в поддержку палестинского сектора Газа", и их "военные возможности постоянно развиваются".
В декабре лидер "Ансар Алла" объявил, что с ноября 2023 года они применили 1147 ракет и беспилотников для атак на Израиль.
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