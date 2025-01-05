https://ria.ru/20250105/garmendiya-1992496528.html

Хулио Гармендия: на Кубе нет проблем с использованием карт "Мир"

Хулио Гармендия: на Кубе нет проблем с использованием карт "Мир" - РИА Новости, 05.01.2025

Хулио Гармендия: на Кубе нет проблем с использованием карт "Мир"

Почти 200 тысяч российских туристов посетили Кубу в 2024 году, заявил посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. В интервью РИА Новости он также... РИА Новости, 05.01.2025

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Почти 200 тысяч российских туристов посетили Кубу в 2024 году, заявил посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. В интервью РИА Новости он также рассказал о том, стоит ли ждать запуска новых рейсов на остров из Санкт-Петербурга, и когда Москва сможет предоставить Гаване 80 тысяч тонн дизельного топлива для преодоления последствий кризиса в энергетическом секторе из-за урагана "Рафаэль".– Господин посол, скажите, пожалуйста, планируются ли визиты официальных лиц Кубы в Россию в ближайшее время?– Обмен визитами между нашими странами был очень активным в течение 2024 года и очень продуктивным. Стоит отметить визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы, визиты главы МИД Бруно Родригеса в июне и октябре для участия во встречах, приуроченных к российскому председательству в БРИКС. Также российскую столицу посетил вице-премьер, сопредседатель кубино-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Рикардо Кабрисас в рамках мероприятий по этой линии. Кроме того, в Москве побывали несколько министров нашей страны, в том числе министры внутренних дел, транспорта, культуры, спорта и туризма, а также вице-министры и директора различных государственных и деловых учреждений. Также следует вспомнить визит заместителя председателя Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Анны Марии Мари Мачадо для участия в Евразийском женском форуме, проходившем в Санкт-Петербурге в сентябре.Недавно, в ноябре, депутат Национальной ассамблеи народной власти и президент Кубинского института дружбы народов Фернандо Гонсалес Льорт посетил Москву, где принял участие в праздновании 60-летия Общества российско-кубинской дружбы. Он провел встречи с депутатами Госдумы, а также с дружественными российскими организациями.В конце года мы продолжили участие в мероприятиях по обмену с российскими коллегами на разных уровнях, что позволило нам укрепить наши дружбу, сотрудничество и взаимодействие. И я уверен, в следующем году обмен визитами продолжится, и он будет такой же динамичный и плодотворный.– Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов в связи с ситуацией в энергетическом секторе из-за урагана "Рафаэль". Когда запланировано начало поставок? И предусмотрена ли еще какая-то помощь?– После встречи сопредседателей российско-кубинской межправкомиссии 8 ноября в Гаване вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил о решении правительства России предоставить Кубе кредит в размере 60 миллионов долларов на закупку топлива, а также о передаче пожертвования в размере двух миллионов долларов для приобретения деталей и компонентов, необходимых для восстановления национальной электроэнергетической системы.Эти решения были приняты в критический момент для Кубы, когда запад страны пострадал от урагана "Рафаэль", а также от электроэнергетического кризиса, поскольку система энергоснабжения Кубы вышла из строя во время стихийного бедствия. Соглашение о предоставлении топлива Кубе со стороны России уже подписано, и в ближайшие дни будет подписан контракт, который позволит начать поставки.– Кубинские власти заявляли, что могут рассмотреть возможность выпуска карт "Мир" кубинскими банками. Ведутся ли уже переговоры по этому поводу? Когда это могло бы произойти?– Вопрос выпуска карт "Мир" на Кубе в последние годы активно прорабатывается. Существует огромный потенциал использования этого вида услуг в нашей стране, что, несомненно, приносит пользу как туристам, так и организациям – российским и кубинским.В настоящее время нет каких-то проблем в использовании этих карт. Их начали постепенно принимать в основных туристических и торговых центрах страны, и мы довольны результатами этого процесса. Кроме того, продолжается работа по расширению сети приема карт платежной системы "Мир" по всей территории страны. Переговоры о возможности выпуска карт на Кубе пока не ведутся.– Ранее вице-премьер Рикардо Кабрисас заявил об интересе республики к открытию отделений российских банков на острове. О каких банках идет речь? Ведутся ли уже переговоры с кем-то?– В июне прошлого года стало известно об открытии представительства российского "Новикомбанка" в Гаване. Таким образом, он стал первым российским банком, открывшим филиал в кубинской столице; и согласно его функциям, основным направлением деятельности представительства будет финансовая поддержка продвижения российских промышленных предприятий на острове.Как заявил вице-премьер Рикардо Кабрисас, открытие филиала банка представляет собой фундаментальный шаг для развития торговых и инвестиционных отношений между нашими странами. Такие структуры приобретают стратегическое значение как для Российской Федерации, так и для Кубы, учитывая санкции, оказывающие влияние на нашу экономику. Поэтому необходимо иметь банковскую систему, которая функционировала бы между обеими странами и которая помогала бы укреплять коммерческие и финансовые связи.В настоящее время в российских коммерческих банках открыто более 10 корреспондентских счетов кубинских коммерческих банков. Открытие новых филиалов российских кредитных организаций на Кубе, несомненно, обеспечит дополнительные платежные каналы для двусторонней торговли.– Ранее министр туризма Кубы заявил, что Гавана хотела бы запустить прямые рейсы из Санкт-Петербурга в республику. Работа по этой теме уже началась? Увеличится ли количество рейсов из России на Кубу?– Интерес к кубинскому направлению на российском туристическом рынке растет. В прошлом году в нашу страну из России прибыло около 185 тысяч туристов, в этом году ожидается такое же число или даже больше.Также есть интерес к увеличению частоты рейсов на остров, особенно из Санкт-Петербурга. Однако отсутствие дальнемагистральных самолетов на данный момент не позволяет авиакомпаниям запустить новые рейсы на Кубу из других российских регионов.– В конце июля корабли Балтийского флота Российской Федерации прибыли в порт Гаваны в рамках морского сотрудничества между странами. В середине июня корабельная ударная группа Северного флота также зашла в кубинский порт. Предусмотрен ли новый заход российских кораблей в порт Гаваны?– Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны, где пробыла до 17 июня. Позднее отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого учебный корабль "Смольный", сторожевой корабль "Неустрашимый" и танкер "Ельня", зашел в порт Гаваны 27 июля и пробыл там до 30 июля. Оба визита отвечают историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствуют международным правилам, государством-участником которых является Куба. Визиты военно-морских частей других стран — это традиционная практика революционного правительства с дружественными народами. На данный момент нам неизвестно о готовящихся новых визитах подобного рода в нашу страну.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html

https://ria.ru/20241109/chernyshenko-1982813922.html

https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html

https://ria.ru/20240513/kuba-1944750535.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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