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Работники российской администрации прибыли на станцию Двуречная - РИА Новости, 05.01.2025
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07:38 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/dvurechnaya-1992550214.html
Работники российской администрации прибыли на станцию Двуречная
Работники российской администрации прибыли на станцию Двуречная - РИА Новости, 05.01.2025
Работники российской администрации прибыли на станцию Двуречная
Сотрудникам российской администрации Харьковской области вместе с корреспондентом РИА Новости впервые более чем за полтора года удалось попасть на освобожденную РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T07:38:00+03:00
2025-01-05T07:38:00+03:00
в мире
харьковская область
россия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 янв - РИА Новости. Сотрудникам российской администрации Харьковской области вместе с корреспондентом РИА Новости впервые более чем за полтора года удалось попасть на освобожденную Вооруженными силами РФ станцию Двуречная около одноименного населенного пункта, за который идут бои в Харьковской области. Второго января министерство обороны РФ заявило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зелёный Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. В конце декабря подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России продвинулись вперед на окраины населенного пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области. "Станция Двуречная, долго была "серая зона", туда вообще не могли мы добраться больше чем полтора года. Это обозначает, что силы (РФ – ред.) продвинулись", - сказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко. Он отметил, что сотрудники администрации следуют за войсками, чтобы в случае освобождения новых населённых пунктов быстро организовать совместную эвакуацию мирного населения. "Есть подвалы, есть какие-то катакомбы, и люди могут находиться по полгода... могут быть такие моменты, когда люди из Двуречного переезжают на станцию Двуречная", - добавил он.
https://ria.ru/20250102/pozhelanie-1992333253.html
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в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Работники российской администрации прибыли на станцию Двуречная

Работники российской администрации приехали на освобожденную станцию Двуречная

© Минобороны РоссииХарьковская область
Харьковская область - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Минобороны России
Харьковская область. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 янв - РИА Новости. Сотрудникам российской администрации Харьковской области вместе с корреспондентом РИА Новости впервые более чем за полтора года удалось попасть на освобожденную Вооруженными силами РФ станцию Двуречная около одноименного населенного пункта, за который идут бои в Харьковской области.
Второго января министерство обороны РФ заявило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зелёный Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. В конце декабря подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России продвинулись вперед на окраины населенного пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области.
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"Станция Двуречная, долго была "серая зона", туда вообще не могли мы добраться больше чем полтора года. Это обозначает, что силы (РФ – ред.) продвинулись", - сказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.
Он отметил, что сотрудники администрации следуют за войсками, чтобы в случае освобождения новых населённых пунктов быстро организовать совместную эвакуацию мирного населения.
"Есть подвалы, есть какие-то катакомбы, и люди могут находиться по полгода... могут быть такие моменты, когда люди из Двуречного переезжают на станцию Двуречная", - добавил он.
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