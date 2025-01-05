https://ria.ru/20250105/dvurechnaya-1992550214.html

Работники российской администрации прибыли на станцию Двуречная

Работники российской администрации прибыли на станцию Двуречная - РИА Новости, 05.01.2025

Работники российской администрации прибыли на станцию Двуречная

Сотрудникам российской администрации Харьковской области вместе с корреспондентом РИА Новости впервые более чем за полтора года удалось попасть на освобожденную РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T07:38:00+03:00

2025-01-05T07:38:00+03:00

2025-01-05T07:38:00+03:00

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харьковская область

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луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 янв - РИА Новости. Сотрудникам российской администрации Харьковской области вместе с корреспондентом РИА Новости впервые более чем за полтора года удалось попасть на освобожденную Вооруженными силами РФ станцию Двуречная около одноименного населенного пункта, за который идут бои в Харьковской области. Второго января министерство обороны РФ заявило, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зелёный Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. В конце декабря подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России продвинулись вперед на окраины населенного пункта Двуречная на купянском участке фронта в Харьковской области. "Станция Двуречная, долго была "серая зона", туда вообще не могли мы добраться больше чем полтора года. Это обозначает, что силы (РФ – ред.) продвинулись", - сказал РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко. Он отметил, что сотрудники администрации следуют за войсками, чтобы в случае освобождения новых населённых пунктов быстро организовать совместную эвакуацию мирного населения. "Есть подвалы, есть какие-то катакомбы, и люди могут находиться по полгода... могут быть такие моменты, когда люди из Двуречного переезжают на станцию Двуречная", - добавил он.

https://ria.ru/20250102/pozhelanie-1992333253.html

https://ria.ru/20250101/kharkov-1992272572.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины