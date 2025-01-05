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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15 - РИА Новости, 05.01.2025
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17:52 05.01.2025 (обновлено: 19:32 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/dtp-1992595440.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15 - РИА Новости, 05.01.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 15, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на странице в соцсети... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 15, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на странице в соцсети "ВКонтакте". "Медицинская помощь оказана 15 жителям Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Смоленска, Курчатова, Орловской области, которые ехали в автобусе, перевернувшемся возле поселка Ляскеля", — написал он.Как отметил Охлопков, коллеги из других регионов выразили готовность частично взять на себя помощь тяжелым больным, а Санкт-Петербург может направить запас крови и плазмы. Авария произошла в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе, вблизи поселка Ляскеля. Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.Главк Следственного комитета по Карелии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Кадры с места ДТП в Карелии
В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства.
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происшествия, москва, белгород, курск, республика карелия
Происшествия, Москва, Белгород, Курск, Республика Карелия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 15

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 15, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Медицинская помощь оказана 15 жителям Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Смоленска, Курчатова, Орловской области, которые ехали в автобусе, перевернувшемся возле поселка Ляскеля", — написал он.
Как отметил Охлопков, коллеги из других регионов выразили готовность частично взять на себя помощь тяжелым больным, а Санкт-Петербург может направить запас крови и плазмы.
Авария произошла в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе, вблизи поселка Ляскеля. Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Главк Следственного комитета по Карелии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
АТОР: в попавшем в ДТП в Карелии автобусе не было организованных туристов
Вчера, 14:39
 
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