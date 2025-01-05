https://ria.ru/20250105/dtp-1992595440.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15 - РИА Новости, 05.01.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 15

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 15, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на странице в соцсети... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:52:00+03:00

2025-01-05T17:52:00+03:00

2025-01-05T19:32:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 15, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на странице в соцсети "ВКонтакте". "Медицинская помощь оказана 15 жителям Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Смоленска, Курчатова, Орловской области, которые ехали в автобусе, перевернувшемся возле поселка Ляскеля", — написал он.Как отметил Охлопков, коллеги из других регионов выразили готовность частично взять на себя помощь тяжелым больным, а Санкт-Петербург может направить запас крови и плазмы. Авария произошла в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе, вблизи поселка Ляскеля. Автобус с 43 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.Главк Следственного комитета по Карелии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250105/kareliya-1992580795.html

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Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T17:52 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, белгород, курск, республика карелия