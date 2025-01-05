https://ria.ru/20250105/diplomatiya-1992543789.html
Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая
Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая - РИА Новости, 05.01.2025
Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая
Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем является дипломатия лидеров двух стран, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:46:00+03:00
2025-01-05T03:46:00+03:00
2025-01-05T03:46:00+03:00
россия
китай
шэньян
наталья прыжкова
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем является дипломатия лидеров двух стран, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. "Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем, безусловно, является дипломатия лидеров двух стран", - сказала Прыжкова. Она отметила, что, согласно оценке президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, российско-китайские отношения, в основе которых лежат принципы равенства и взаимного доверия, отказа от территориальных претензий, невмешательства во внутренние дела, поддержки друг друга в ключевых вопросах суверенитета, безопасности и развития, находятся на беспрецедентно высоком уровне. "Это создает надежный фундамент для поступательного расширения межрегиональных связей в разных сферах", - сказала генконсул.
https://ria.ru/20241231/kitay-1992127545.html
https://ria.ru/20241217/kitay-1989585592.html
россия
китай
шэньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, шэньян, наталья прыжкова, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Шэньян, Наталья Прыжкова, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая
Генконсул Прыжкова: главной опорой отношений России и Китая является дипломатия