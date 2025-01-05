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Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая - РИА Новости, 05.01.2025
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03:46 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/diplomatiya-1992543789.html
Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая
Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая - РИА Новости, 05.01.2025
Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая
Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем является дипломатия лидеров двух стран, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:46:00+03:00
2025-01-05T03:46:00+03:00
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ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем является дипломатия лидеров двух стран, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. "Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем, безусловно, является дипломатия лидеров двух стран", - сказала Прыжкова. Она отметила, что, согласно оценке президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, российско-китайские отношения, в основе которых лежат принципы равенства и взаимного доверия, отказа от территориальных претензий, невмешательства во внутренние дела, поддержки друг друга в ключевых вопросах суверенитета, безопасности и развития, находятся на беспрецедентно высоком уровне. "Это создает надежный фундамент для поступательного расширения межрегиональных связей в разных сферах", - сказала генконсул.
https://ria.ru/20241231/kitay-1992127545.html
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россия, китай, шэньян, наталья прыжкова, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Шэньян, Наталья Прыжкова, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая

Генконсул Прыжкова: главной опорой отношений России и Китая является дипломатия

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем является дипломатия лидеров двух стран, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
"Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем, безусловно, является дипломатия лидеров двух стран", - сказала Прыжкова.
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Она отметила, что, согласно оценке президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, российско-китайские отношения, в основе которых лежат принципы равенства и взаимного доверия, отказа от территориальных претензий, невмешательства во внутренние дела, поддержки друг друга в ключевых вопросах суверенитета, безопасности и развития, находятся на беспрецедентно высоком уровне.
"Это создает надежный фундамент для поступательного расширения межрегиональных связей в разных сферах", - сказала генконсул.
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