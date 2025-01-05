https://ria.ru/20250105/diplomatiya-1992543789.html

Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая

Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая - РИА Новости, 05.01.2025

Генконсул в Шэньяне назвала главную опору отношений России и Китая

Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем является дипломатия лидеров двух стран, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T03:46:00+03:00

2025-01-05T03:46:00+03:00

2025-01-05T03:46:00+03:00

россия

китай

шэньян

наталья прыжкова

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем является дипломатия лидеров двух стран, заявила в интервью РИА Новости генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. "Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем, безусловно, является дипломатия лидеров двух стран", - сказала Прыжкова. Она отметила, что, согласно оценке президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, российско-китайские отношения, в основе которых лежат принципы равенства и взаимного доверия, отказа от территориальных претензий, невмешательства во внутренние дела, поддержки друг друга в ключевых вопросах суверенитета, безопасности и развития, находятся на беспрецедентно высоком уровне. "Это создает надежный фундамент для поступательного расширения межрегиональных связей в разных сферах", - сказала генконсул.

https://ria.ru/20241231/kitay-1992127545.html

https://ria.ru/20241217/kitay-1989585592.html

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китай

шэньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, шэньян, наталья прыжкова, владимир путин, си цзиньпин, в мире