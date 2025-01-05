Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 05.01.2025 (обновлено: 12:18 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/dagestan-1992559841.html
В Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми
В Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми - РИА Новости, 05.01.2025
В Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми
В Дагестане спасатели вытащили из снежной ловушки пять человек, оказавшихся в застрявшем автомобиле, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:57:00+03:00
2025-01-05T12:18:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992558038_0:48:1078:654_1920x0_80_0_0_7732785c2cf7d2b2a99484506207bce1.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 янв — РИА Новости. В Дагестане спасатели вытащили из снежной ловушки пять человек, оказавшихся в застрявшем автомобиле, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. "Поступило сообщение о том, что на смотровой площадке у села Батлаич застрял автомобиль с пятью пассажирами, которые не могут самостоятельно выбраться из снега. На место оперативно прибыли пожарные из села Хунзах. Спасатели помогли людям покинуть застрявший автомобиль и организовали их пересадку в другой транспорт", — говорится в публикации. Затем сотрудники МЧС при помощи троса вытащили из снега и машину. Медицинская помощь никому не потребовалась, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240207/zhenschina-1925934487.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992558038_0:0:940:704_1920x0_80_0_0_57fcebcc7ed9bd9a801c59d292999916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми

Сотрудники МЧС спасли пять человек, застрявших в машине в снегу у села Батлаич

© ГУ МЧС России по Республике ДагестанСотрудники МЧС вытаскивают застрявший в снегу автомобиль. Кадр видео
Сотрудники МЧС вытаскивают застрявший в снегу автомобиль. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Сотрудники МЧС вытаскивают застрявший в снегу автомобиль. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 5 янв — РИА Новости. В Дагестане спасатели вытащили из снежной ловушки пять человек, оказавшихся в застрявшем автомобиле, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Поступило сообщение о том, что на смотровой площадке у села Батлаич застрял автомобиль с пятью пассажирами, которые не могут самостоятельно выбраться из снега. На место оперативно прибыли пожарные из села Хунзах. Спасатели помогли людям покинуть застрявший автомобиль и организовали их пересадку в другой транспорт", — говорится в публикации.
Затем сотрудники МЧС при помощи троса вытащили из снега и машину. Медицинская помощь никому не потребовалась, отметили в ведомстве.
Cпасатели в Башкирии помогли беременной женщине добраться до роддома - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
В Башкирии спасли беременную женщину, застрявшую на автомобиле в снегу
7 февраля 2024, 14:29
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала