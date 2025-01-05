https://ria.ru/20250105/dagestan-1992559841.html

В Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми

В Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми - РИА Новости, 05.01.2025

В Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми

В Дагестане спасатели вытащили из снежной ловушки пять человек, оказавшихся в застрявшем автомобиле, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:57:00+03:00

2025-01-05T10:57:00+03:00

2025-01-05T12:18:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 янв — РИА Новости. В Дагестане спасатели вытащили из снежной ловушки пять человек, оказавшихся в застрявшем автомобиле, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. "Поступило сообщение о том, что на смотровой площадке у села Батлаич застрял автомобиль с пятью пассажирами, которые не могут самостоятельно выбраться из снега. На место оперативно прибыли пожарные из села Хунзах. Спасатели помогли людям покинуть застрявший автомобиль и организовали их пересадку в другой транспорт", — говорится в публикации. Затем сотрудники МЧС при помощи троса вытащили из снега и машину. Медицинская помощь никому не потребовалась, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240207/zhenschina-1925934487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан