https://ria.ru/20250105/bespilotnik-1992543952.html

В Воронежской области уничтожили вражеский беспилотник

В Воронежской области уничтожили вражеский беспилотник - РИА Новости, 05.01.2025

В Воронежской области уничтожили вражеский беспилотник

Беспилотник уничтожен в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T03:48:00+03:00

2025-01-05T03:48:00+03:00

2025-01-05T03:50:00+03:00

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Гусев также сообщил об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе, введенного почти 4 часа назад.

https://ria.ru/20250104/ataka-1992536696.html

воронежская область

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Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)