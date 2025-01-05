https://ria.ru/20250105/bespilotnik-1992543952.html
В Воронежской области уничтожили вражеский беспилотник
В Воронежской области уничтожили вражеский беспилотник - РИА Новости, 05.01.2025
В Воронежской области уничтожили вражеский беспилотник
Беспилотник уничтожен в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:48:00+03:00
2025-01-05T03:48:00+03:00
2025-01-05T03:50:00+03:00
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Гусев также сообщил об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе, введенного почти 4 часа назад.
https://ria.ru/20250104/ataka-1992536696.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили вражеский беспилотник
В Воронежской области уничтожили вражеский беспилотник, пострадавших нет