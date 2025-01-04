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ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета на Горловку - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 04.01.2025 (обновлено: 18:22 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/vsu-1992515106.html
ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета на Горловку
ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета на Горловку - РИА Новости, 04.01.2025
ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета на Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку шестью снарядами и сбросили на город четыре взрывоопасных предмета с беспилотников с начала суток, заявило управление по... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:27:00+03:00
2025-01-04T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
вооруженные силы украины
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку шестью снарядами и сбросили на город четыре взрывоопасных предмета с беспилотников с начала суток, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы атаки БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 14.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 15.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 16.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, управление сообщает, что ВСУ обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров с 01.00 по 10.20, в общей сложности по городу были выпущены шесть снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия украинского обстрела Горловки
При украинском обстреле Горловки один из снарядов попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", передает корреспондент РИА Новости.
2025-01-04T17:27
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горловка, украина, донецк, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета на Горловку

ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотников на Горловку

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку шестью снарядами и сбросили на город четыре взрывоопасных предмета с беспилотников с начала суток, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксированы атаки БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 14.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 15.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 16.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, управление сообщает, что ВСУ обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров с 01.00 по 10.20, в общей сложности по городу были выпущены шесть снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкВооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
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