https://ria.ru/20250104/vsu-1992515106.html

ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета на Горловку

ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета на Горловку - РИА Новости, 04.01.2025

ВСУ сбросили четыре взрывоопасных предмета на Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку шестью снарядами и сбросили на город четыре взрывоопасных предмета с беспилотников с начала суток, заявило управление по... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:27:00+03:00

2025-01-04T17:27:00+03:00

2025-01-04T18:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецк

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стирол

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку шестью снарядами и сбросили на город четыре взрывоопасных предмета с беспилотников с начала суток, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы атаки БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 14.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 15.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА... 16.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, управление сообщает, что ВСУ обстреляли Горловку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров с 01.00 по 10.20, в общей сложности по городу были выпущены шесть снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия украинского обстрела Горловки При украинском обстреле Горловки один из снарядов попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", передает корреспондент РИА Новости. 2025-01-04T17:27 true PT0M39S

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горловка, украина, донецк, вооруженные силы украины, стирол, нато