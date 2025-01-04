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"Зловещее развитие": на Западе заговорили о новом окружении ВСУ
"Зловещее развитие": на Западе заговорили о новом окружении ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
"Зловещее развитие": на Западе заговорили о новом окружении ВСУ
Возможный прорыв обороны 59-й бригады ВСУ обернется частичным окружением Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, пишет журнал Forbes. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T04:49:00+03:00
2025-01-04T04:49:00+03:00
2025-01-04T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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красноармейск
покровск
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Возможный прорыв обороны 59-й бригады ВСУ обернется частичным окружением Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, пишет журнал Forbes."Русские сильнее всего там, где украинцы слабее всего, — в районе Покровска, где стоит 59-я бригада (ВСУ. — Прим. ред.). Если 59-я бригада <...> не сможет сдержать русских, гарнизон Покровска в скором времени рискует оказаться в частичном окружении. Это будет зловещее развитие событий для Украины", — говорится в статье.Подчеркивается, что бои за Красноармейск могут стать первым крупным сражением 2025 года.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины.Ранее в пятницу Минобороны России отчиталось о результатах боевой работы в зоне СВО за прошедшую неделю. Как указало ведомство, российским войскам удалось освободить два населенных пункта в ДНР — Новотроицкое к юго-западу от Красноармейска и Новооленовку западнее Селидово. Потери ВСУ за неделю составили до 12 455 военнослужащих, а также 17 танков и 23 БМП.
https://ria.ru/20250103/vsu-1992357666.html
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в мире, красноармейск, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Зловещее развитие": на Западе заговорили о новом окружении ВСУ
Forbes: ВС России могут частично окружить Красноармейск