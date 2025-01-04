В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек
Жильцов двух домов эвакуировали в Воронеже после атаки дронов ВСУ
© Фото : Гусев/TelegramЖители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж. 4 января 2025
Жители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж. 4 января 2025
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Около ста человек эвакуировали из дома в Левобережном районе Воронежа, где нашли обломки дрона, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
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"Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании", — написал он.
Гусев добавил, что многие жильцы уехали к своим родственникам. Для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения в соседней школе.
Отмечается, что еще в одном доме, где обнаружили обломки, проводится эвакуация.
Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов, территория оцеплена.
Глава региона также уточнил, что взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице.
"Некоторое время назад после специальных приготовлений был подорван на месте падения беспилотник у зданий на улице Димитрова. По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет", — добавил он.
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