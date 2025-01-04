https://ria.ru/20250104/voronezh-1992514746.html

В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек

В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек - РИА Новости, 04.01.2025

В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек

Около ста человек эвакуировали из дома в Левобережном районе Воронежа, где нашли обломки дрона, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:25:00+03:00

2025-01-04T17:25:00+03:00

2025-01-04T21:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Около ста человек эвакуировали из дома в Левобережном районе Воронежа, где нашли обломки дрона, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании", — написал он.Гусев добавил, что многие жильцы уехали к своим родственникам. Для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения в соседней школе. Отмечается, что еще в одном доме, где обнаружили обломки, проводится эвакуация. Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов, территория оцеплена.Глава региона также уточнил, что взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице."Некоторое время назад после специальных приготовлений был подорван на месте падения беспилотник у зданий на улице Димитрова. По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет", — добавил он.

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992517669.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины