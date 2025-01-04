Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 04.01.2025 (обновлено: 21:09 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/voronezh-1992514746.html
В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек
В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек - РИА Новости, 04.01.2025
В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек
Около ста человек эвакуировали из дома в Левобережном районе Воронежа, где нашли обломки дрона, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:25:00+03:00
2025-01-04T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992515084_0:348:881:844_1920x0_80_0_0_32981521337ef563d201139e1895fb09.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Около ста человек эвакуировали из дома в Левобережном районе Воронежа, где нашли обломки дрона, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании", — написал он.Гусев добавил, что многие жильцы уехали к своим родственникам. Для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения в соседней школе. Отмечается, что еще в одном доме, где обнаружили обломки, проводится эвакуация. Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов, территория оцеплена.Глава региона также уточнил, что взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице."Некоторое время назад после специальных приготовлений был подорван на месте падения беспилотник у зданий на улице Димитрова. По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет", — добавил он.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992517669.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992515084_0:234:881:895_1920x0_80_0_0_399b284f94e7041972950c5199fac9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек

Жильцов двух домов эвакуировали в Воронеже после атаки дронов ВСУ

© Фото : Гусев/TelegramЖители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж. 4 января 2025
Жители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж. 4 января 2025 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Гусев/Telegram
Жители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж. 4 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Около ста человек эвакуировали из дома в Левобережном районе Воронежа, где нашли обломки дрона, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«
"Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании", — написал он.
Последствия украинского обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
При обстреле Горловки снаряд ВСУ попал в здание Дворца культуры
Вчера, 18:39
Гусев добавил, что многие жильцы уехали к своим родственникам. Для остальных подготовили автобусы, а также организовали пункт временного размещения в соседней школе.
Отмечается, что еще в одном доме, где обнаружили обломки, проводится эвакуация.
Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов, территория оцеплена.
Глава региона также уточнил, что взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице.
"Некоторое время назад после специальных приготовлений был подорван на месте падения беспилотник у зданий на улице Димитрова. По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет", — добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала