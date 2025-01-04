https://ria.ru/20250104/trutnev-1992473741.html
Трутнев исполнил новогодние мечты детей из ДФО, Кубани и ДНР
Трутнев исполнил новогодние мечты детей из ДФО, Кубани и ДНР - РИА Новости, 04.01.2025
Трутнев исполнил новогодние мечты детей из ДФО, Кубани и ДНР
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты ребят из дальневосточных регионов,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:33:00+03:00
2025-01-04T10:33:00+03:00
2025-01-04T11:33:00+03:00
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елка желаний
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты ребят из дальневосточных регионов, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "Трутнев исполнил новогодние желания юных дальневосточников, детей из Краснодарского края и Донецкой Народной Республики. На правительственной "Ёлке желаний" он снял сразу несколько новогодних шаров с мечтами детей. Выполняя желания юных россиян, вице-премьер пообщался по видеосвязи с семьями из Сочи и Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. В числе тех, чью мечту осуществил Трутнев, сёстры Богатыревы из посёлка Новый Свет Старобешевского района ДНР. Тринадцатилетняя Милена и одиннадцатилетняя Злата – загадали желание получить в подарок поездку на зимний Байкал. По информации пресс-службы, Милена мечтает прокатиться на собачьей упряжке, послушать лёд Байкала и побывать в местном музее, а Злата уверена, что сердце Бурятии – это именно Байкал, поэтому хочет увидеть легендарное море-озеро. Сертификат на поездку в Бурятию и на озеро Байкал вручил помощник полпреда президента РФ в ДФО Игорь Цветков. "Игорь Борисович (Цветков) работает на Дальнем Востоке, а сейчас помогает восстанавливать Донецкую Народную Республику. Он поможет организовать поездку. Надо выбрать сезон. Байкал красив в любое время года. Очень красиво озеро зимой. На Байкале уникальный лёд. Через него можно увидеть рыбу. Летом более комфортная погода. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы всё в вашей семье было хорошо", – сказал Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении. Пообщался вице-премьер и с тринадцатилетним Ростиславом из Сочи, который с шести лет занимается тхэквондо, выигрывал ряд соревнований и становился призёром разных турниров, а сейчас готовится к сдаче нормативов на чёрный пояс. Трутнев осуществил мечту мальчика о комплекте одежды для занятий тхэквондо. Девятилетний Никита из Сочи намерен, когда вырастет, стать офицером, под Новый год ребенок загадал желание побывать в роли военного. С ним также связался Трутнев, от которого мальчику передали сертификат центра "Воин" на прохождение курса военно-спортивной подготовки. "Никита, мне сказали, что ты хотел бы почувствовать себя воином. Это хорошее желание. Мужественное. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина создан центр именно с таким названием – "Воин". В этом центре помогают молодым ребятам готовиться к защите Отечества, к обороне. Центр работает третий год. Скажу честно, отзывы от всех ребят, которые прошли обучение в центре, очень хорошие. У меня половина семьи прошла такое обучение. Уверен, тебе тоже понравится. Желаю всего самого доброго в 2025 году", – цитирует пресс-служба слова Трутнева. Как уточнили в пресс-службе, личные поздравления и подарки достались и ребятам из Еврейской автономной, Магаданской, Амурской областей, Якутии. Одиннадцатилетняя Милана из Магадана, которая интересуется биологией и любит изучать природу, получила в подарок микроскоп для исследований. Двенадцатилетней Наталии из села Смелое Амурской области, пожелавшей всем здоровья и мягкую игрушку, вручили большого плюшевого медведя. Восьмилетняя Анастасия из посёлка Хинганск (ЕАО) стала обладателем набора маркеров для рисования и смартфона. Десятилетний Ярослав из Нерюнгри, загадавший желание побывать в роли машиниста поезда, в подарок получил сертификат на посещение кабины машиниста на железной дороге в Москве.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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https://ria.ru/20241231/elka-1992189823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, байкал, россия, донецкая народная республика, юрий трутнев, новый год 2025, елка желаний, дальневосточный фо
Хорошие новости, Общество, Байкал, Россия, Донецкая Народная Республика, Юрий Трутнев, Новый год 2025, Елка желаний, Дальневосточный ФО
Трутнев исполнил новогодние мечты детей из ДФО, Кубани и ДНР
Трутнев исполнил мечты с "Елки желаний" ребят из Сочи, ДНР и с Дальнего Востока
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты ребят из дальневосточных регионов, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
"Трутнев
исполнил новогодние желания юных дальневосточников, детей из Краснодарского края
и Донецкой Народной Республики
. На правительственной "Ёлке желаний" он снял сразу несколько новогодних шаров с мечтами детей. Выполняя желания юных россиян, вице-премьер пообщался по видеосвязи с семьями из Сочи
и Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В числе тех, чью мечту осуществил Трутнев, сёстры Богатыревы из посёлка Новый Свет Старобешевского района ДНР. Тринадцатилетняя Милена и одиннадцатилетняя Злата – загадали желание получить в подарок поездку на зимний Байкал
. По информации пресс-службы, Милена мечтает прокатиться на собачьей упряжке, послушать лёд Байкала и побывать в местном музее, а Злата уверена, что сердце Бурятии – это именно Байкал, поэтому хочет увидеть легендарное море-озеро. Сертификат на поездку в Бурятию и на озеро Байкал вручил помощник полпреда президента РФ
в ДФО Игорь Цветков.
"Игорь Борисович (Цветков) работает на Дальнем Востоке
, а сейчас помогает восстанавливать Донецкую Народную Республику. Он поможет организовать поездку. Надо выбрать сезон. Байкал красив в любое время года. Очень красиво озеро зимой. На Байкале уникальный лёд. Через него можно увидеть рыбу. Летом более комфортная погода. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы всё в вашей семье было хорошо", – сказал Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении.
Пообщался вице-премьер и с тринадцатилетним Ростиславом из Сочи, который с шести лет занимается тхэквондо, выигрывал ряд соревнований и становился призёром разных турниров, а сейчас готовится к сдаче нормативов на чёрный пояс. Трутнев осуществил мечту мальчика о комплекте одежды для занятий тхэквондо.
Девятилетний Никита из Сочи намерен, когда вырастет, стать офицером, под Новый год ребенок загадал желание побывать в роли военного. С ним также связался Трутнев, от которого мальчику передали сертификат центра "Воин" на прохождение курса военно-спортивной подготовки.
"Никита, мне сказали, что ты хотел бы почувствовать себя воином. Это хорошее желание. Мужественное. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина создан центр именно с таким названием – "Воин". В этом центре помогают молодым ребятам готовиться к защите Отечества, к обороне. Центр работает третий год. Скажу честно, отзывы от всех ребят, которые прошли обучение в центре, очень хорошие. У меня половина семьи прошла такое обучение. Уверен, тебе тоже понравится. Желаю всего самого доброго в 2025 году", – цитирует пресс-служба слова Трутнева.
Как уточнили в пресс-службе, личные поздравления и подарки достались и ребятам из Еврейской автономной, Магаданской, Амурской областей, Якутии. Одиннадцатилетняя Милана из Магадана, которая интересуется биологией и любит изучать природу, получила в подарок микроскоп для исследований. Двенадцатилетней Наталии из села Смелое Амурской области, пожелавшей всем здоровья и мягкую игрушку, вручили большого плюшевого медведя. Восьмилетняя Анастасия из посёлка Хинганск (ЕАО) стала обладателем набора маркеров для рисования и смартфона. Десятилетний Ярослав из Нерюнгри, загадавший желание побывать в роли машиниста поезда, в подарок получил сертификат на посещение кабины машиниста на железной дороге в Москве.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.