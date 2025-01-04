https://ria.ru/20250104/trutnev-1992473741.html

Трутнев исполнил новогодние мечты детей из ДФО, Кубани и ДНР

Трутнев исполнил новогодние мечты детей из ДФО, Кубани и ДНР - РИА Новости, 04.01.2025

Трутнев исполнил новогодние мечты детей из ДФО, Кубани и ДНР

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты ребят из дальневосточных регионов,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:33:00+03:00

2025-01-04T10:33:00+03:00

2025-01-04T11:33:00+03:00

хорошие новости

общество

байкал

россия

донецкая народная республика

юрий трутнев

новый год 2025

елка желаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765394844_0:145:2858:1754_1920x0_80_0_0_cbe1d0062d1ea2eb000217a47b2e3c9e.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты ребят из дальневосточных регионов, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "Трутнев исполнил новогодние желания юных дальневосточников, детей из Краснодарского края и Донецкой Народной Республики. На правительственной "Ёлке желаний" он снял сразу несколько новогодних шаров с мечтами детей. Выполняя желания юных россиян, вице-премьер пообщался по видеосвязи с семьями из Сочи и Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. В числе тех, чью мечту осуществил Трутнев, сёстры Богатыревы из посёлка Новый Свет Старобешевского района ДНР. Тринадцатилетняя Милена и одиннадцатилетняя Злата – загадали желание получить в подарок поездку на зимний Байкал. По информации пресс-службы, Милена мечтает прокатиться на собачьей упряжке, послушать лёд Байкала и побывать в местном музее, а Злата уверена, что сердце Бурятии – это именно Байкал, поэтому хочет увидеть легендарное море-озеро. Сертификат на поездку в Бурятию и на озеро Байкал вручил помощник полпреда президента РФ в ДФО Игорь Цветков. "Игорь Борисович (Цветков) работает на Дальнем Востоке, а сейчас помогает восстанавливать Донецкую Народную Республику. Он поможет организовать поездку. Надо выбрать сезон. Байкал красив в любое время года. Очень красиво озеро зимой. На Байкале уникальный лёд. Через него можно увидеть рыбу. Летом более комфортная погода. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы всё в вашей семье было хорошо", – сказал Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении. Пообщался вице-премьер и с тринадцатилетним Ростиславом из Сочи, который с шести лет занимается тхэквондо, выигрывал ряд соревнований и становился призёром разных турниров, а сейчас готовится к сдаче нормативов на чёрный пояс. Трутнев осуществил мечту мальчика о комплекте одежды для занятий тхэквондо. Девятилетний Никита из Сочи намерен, когда вырастет, стать офицером, под Новый год ребенок загадал желание побывать в роли военного. С ним также связался Трутнев, от которого мальчику передали сертификат центра "Воин" на прохождение курса военно-спортивной подготовки. "Никита, мне сказали, что ты хотел бы почувствовать себя воином. Это хорошее желание. Мужественное. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина создан центр именно с таким названием – "Воин". В этом центре помогают молодым ребятам готовиться к защите Отечества, к обороне. Центр работает третий год. Скажу честно, отзывы от всех ребят, которые прошли обучение в центре, очень хорошие. У меня половина семьи прошла такое обучение. Уверен, тебе тоже понравится. Желаю всего самого доброго в 2025 году", – цитирует пресс-служба слова Трутнева. Как уточнили в пресс-службе, личные поздравления и подарки достались и ребятам из Еврейской автономной, Магаданской, Амурской областей, Якутии. Одиннадцатилетняя Милана из Магадана, которая интересуется биологией и любит изучать природу, получила в подарок микроскоп для исследований. Двенадцатилетней Наталии из села Смелое Амурской области, пожелавшей всем здоровья и мягкую игрушку, вручили большого плюшевого медведя. Восьмилетняя Анастасия из посёлка Хинганск (ЕАО) стала обладателем набора маркеров для рисования и смартфона. Десятилетний Ярослав из Нерюнгри, загадавший желание побывать в роли машиниста поезда, в подарок получил сертификат на посещение кабины машиниста на железной дороге в Москве.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html

https://ria.ru/20241228/zhelaniya-1991826683.html

https://ria.ru/20241231/elka-1992189823.html

байкал

россия

донецкая народная республика

дальневосточный фо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, байкал, россия, донецкая народная республика, юрий трутнев, новый год 2025, елка желаний, дальневосточный фо