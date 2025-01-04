Рейтинг@Mail.ru
Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую" - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 04.01.2025 (обновлено: 22:10 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/sud-1992530837.html
Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую"
Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую" - РИА Новости, 04.01.2025
Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую"
Немецкой Siemens будут предъявлены судебные претензии за отказ поставить оплаченное оборудование на блок №1 АЭС "Аккую", заявил генеральный директор... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T22:05:00+03:00
2025-01-04T22:10:00+03:00
турция
германия
стамбул
алексей лихачев
александр новак
денис сеземин
аэс "аккую"
siemens
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811383_0:122:2331:1433_1920x0_80_0_0_27e28c637fb887d6f74bd7e7114f8bd0.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Немецкой Siemens будут предъявлены судебные претензии за отказ поставить оплаченное оборудование на блок №1 АЭС "Аккую", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Как сообщил Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24", имел место "демонстративный отказ Siemens от поставок оборудования уже изготовленного, к слову сказать, и оплаченного на проект в Турцию". "Очевидно, будут судебные процессы. Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены", - подчеркнул Лихачев. В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Первого ноября 2024 года министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.
https://ria.ru/20241007/novak-1976706209.html
https://ria.ru/20241010/akkuyu-1977323885.html
турция
германия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952811383_129:0:2202:1555_1920x0_80_0_0_5048d1bf9ef40184a6de8558c17f337f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, германия, стамбул, алексей лихачев, александр новак, денис сеземин, аэс "аккую", siemens, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Турция, Германия, Стамбул, Алексей Лихачев, Александр Новак, Денис Сеземин, АЭС "Аккую", Siemens, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую"

Лихачев: на Siemens подадут в суд за отказ поставить оборудование на АЭС "Аккую"

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Немецкой Siemens будут предъявлены судебные претензии за отказ поставить оплаченное оборудование на блок №1 АЭС "Аккую", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Как сообщил Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24", имел место "демонстративный отказ Siemens от поставок оборудования уже изготовленного, к слову сказать, и оплаченного на проект в Турцию".
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"
7 октября 2024, 10:27
"Очевидно, будут судебные процессы. Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены", - подчеркнул Лихачев.
В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Первого ноября 2024 года министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Эксперты оценят влияние замены оборудования Siemens на проект АЭС "Аккую"
10 октября 2024, 08:06
 
ТурцияГерманияСтамбулАлексей ЛихачевАлександр НовакДенис СеземинАЭС "Аккую"SiemensГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала