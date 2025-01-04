https://ria.ru/20250104/sud-1992530837.html

Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую"

Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую" - РИА Новости, 04.01.2025

Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую"

Немецкой Siemens будут предъявлены судебные претензии за отказ поставить оплаченное оборудование на блок №1 АЭС "Аккую", заявил генеральный директор... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T22:05:00+03:00

2025-01-04T22:05:00+03:00

2025-01-04T22:10:00+03:00

турция

германия

стамбул

алексей лихачев

александр новак

денис сеземин

аэс "аккую"

siemens

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Немецкой Siemens будут предъявлены судебные претензии за отказ поставить оплаченное оборудование на блок №1 АЭС "Аккую", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Как сообщил Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24", имел место "демонстративный отказ Siemens от поставок оборудования уже изготовленного, к слову сказать, и оплаченного на проект в Турцию". "Очевидно, будут судебные процессы. Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены", - подчеркнул Лихачев. В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Первого ноября 2024 года министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.

https://ria.ru/20241007/novak-1976706209.html

https://ria.ru/20241010/akkuyu-1977323885.html

турция

германия

стамбул

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