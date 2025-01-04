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Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе не испытывал вражды к Трампу

Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе не испытывал вражды к Трампу - РИА Новости, 04.01.2025

Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе не испытывал вражды к Трампу

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер не испытывал чувства вражды к избранному американскому президенту Дональду РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T02:26:00+03:00

2025-01-04T02:26:00+03:00

2025-01-04T02:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер не испытывал чувства вражды к избранному американскому президенту Дональду Трампу, заявили в ФБР. "Мы обнаружили, что субъект не испытывал враждебности к избранному президенту", - сообщил журналистам спецагент ФБР Спенсер Эванс. Он добавил, что проводимое расследование выявило у подозреваемого наличие посттравматического стрессового расстройства, а также "вероятные семейные трудности или личные обиды". По словам Эванса, это могло побудить Ливельсбергера к подрыву машины. Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго. В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.

https://ria.ru/20250103/podryv-1992358317.html

https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992351337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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