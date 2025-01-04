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Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе не испытывал вражды к Трампу - РИА Новости, 04.01.2025
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02:26 04.01.2025
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Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе не испытывал вражды к Трампу
Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе не испытывал вражды к Трампу - РИА Новости, 04.01.2025
Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе не испытывал вражды к Трампу
Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер не испытывал чувства вражды к избранному американскому президенту Дональду РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T02:26:00+03:00
2025-01-04T02:26:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер не испытывал чувства вражды к избранному американскому президенту Дональду Трампу, заявили в ФБР. "Мы обнаружили, что субъект не испытывал враждебности к избранному президенту", - сообщил журналистам спецагент ФБР Спенсер Эванс. Он добавил, что проводимое расследование выявило у подозреваемого наличие посттравматического стрессового расстройства, а также "вероятные семейные трудности или личные обиды". По словам Эванса, это могло побудить Ливельсбергера к подрыву машины. Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго. В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
https://ria.ru/20250103/podryv-1992358317.html
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в мире, лас-вегас, германия, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, Лас-Вегас, Германия, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, ФБР, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе не испытывал вражды к Трампу

ФБР: подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck не испытывал вражды к Трампу

© AP Photo / Ty ONeilПожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Ty ONeil
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер не испытывал чувства вражды к избранному американскому президенту Дональду Трампу, заявили в ФБР.
"Мы обнаружили, что субъект не испытывал враждебности к избранному президенту", - сообщил журналистам спецагент ФБР Спенсер Эванс.
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck. 2 января 2025 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил на Украине, пишут СМИ
Вчера, 01:28
Он добавил, что проводимое расследование выявило у подозреваемого наличие посттравматического стрессового расстройства, а также "вероятные семейные трудности или личные обиды". По словам Эванса, это могло побудить Ливельсбергера к подрыву машины.
Ранее шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в десятой группе специального назначения, обучающей украинских военнослужащих.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сухопутные войска США сообщило, что подозреваемый служил непосредственно на Украине, а также в Афганистане, Таджикистане, Грузии и Конго.
В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
ФБР пока не установило мотивы подозреваемого в подрыве Cybertruck
2 января, 22:24
 
В миреЛас-ВегасГерманияСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsФБРВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
 
 
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