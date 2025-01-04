https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992462364.html

ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами

ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами - РИА Новости, 04.01.2025

ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T07:11:00+03:00

2025-01-04T07:11:00+03:00

2025-01-04T09:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

смоленская область

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.При этом уточняется:По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, при атаках дронов никто не пострадал, не было и разрушений. В Смоленской области также обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил глава региона Василий Анохин.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), смоленская область