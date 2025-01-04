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ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 04.01.2025 (обновлено: 09:39 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992462364.html
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами - РИА Новости, 04.01.2025
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T07:11:00+03:00
2025-01-04T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.При этом уточняется:По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, при атаках дронов никто не пострадал, не было и разрушений. В Смоленской области также обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил глава региона Василий Анохин.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html
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россия
брянская область
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россия, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Смоленская область
ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 16 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
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При этом уточняется:
По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, при атаках дронов никто не пострадал, не было и разрушений. В Смоленской области также обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил глава региона Василий Анохин.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Смоленская область
 
 
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