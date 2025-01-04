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Ученый рассказал о мощных вспышках, произошедших на Солнце - РИА Новости, 04.01.2025
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Наука
 
16:48 04.01.2025 (обновлено: 16:49 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/solntse-1992511059.html
Ученый рассказал о мощных вспышках, произошедших на Солнце
Ученый рассказал о мощных вспышках, произошедших на Солнце - РИА Новости, 04.01.2025
Ученый рассказал о мощных вспышках, произошедших на Солнце
Три мощные вспышки высшего балла Х произошли на Солнце в субботу, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:48:00+03:00
2025-01-04T16:49:00+03:00
наука
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Три мощные вспышки высшего балла Х произошли на Солнце в субботу, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "На Солнце зарегистрирована очередная вспышка X класса (предварительный балл X1.8). Максимум излучения наблюдался в 15:48 по московскому времени. Это третье событие данной категории за последние сутки. Предыдущие две вспышки произошли вчера в 14:39 по Москве (уровень X1.2) и сегодня ночью примерно в 01:41 (уровень X1.1)", - сказал Богачёв. Он уточнил, что взрывная активность сосредоточена в одной солнечной области номер 3947, расположенной на востоке Солнца в северном полушарии и в настоящее время постепенно перемещающейся в сторону линии Солнце-Земля. На данный момент этот центр удалён от направления на Землю на угол примерно 50 градусов, рассказал учёный. По его словам, такое расположение центра при некотором стечении обстоятельств не исключает воздействие вспышек на планету. "Активность Солнца начала расти ещё в последних числах декабря и продолжает сохраняться на высоком уровне все первые дни нового года. Первого января была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (четвертый класс по пятибалльной вспышечной шкале). Сегодня в первой половине дня прошла буря уровня G1. Геомагнитные возмущения прогнозируются также на ближайшие сутки", - добавил Богачёв. Он уточнил, что на данный момент трудно сказать, когда текущий всплеск активности закончится. Однако, если он продлится ещё пару суток, то воздействие на планету может усилиться, так как на линию Солнце-Земля выйдут группы пятен с наибольшей вспышечной активностью, предупредил учёный.
https://ria.ru/20241119/solntse-1984509976.html
https://ria.ru/20250103/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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Ученый рассказал о мощных вспышках, произошедших на Солнце

Астроном Богачёв: на Солнце произошли три мощные вспышки высшего балла Х

© Фото : NASA/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : NASA/SDO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Три мощные вспышки высшего балла Х произошли на Солнце в субботу, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"На Солнце зарегистрирована очередная вспышка X класса (предварительный балл X1.8). Максимум излучения наблюдался в 15:48 по московскому времени. Это третье событие данной категории за последние сутки. Предыдущие две вспышки произошли вчера в 14:39 по Москве (уровень X1.2) и сегодня ночью примерно в 01:41 (уровень X1.1)", - сказал Богачёв.
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Он уточнил, что взрывная активность сосредоточена в одной солнечной области номер 3947, расположенной на востоке Солнца в северном полушарии и в настоящее время постепенно перемещающейся в сторону линии Солнце-Земля.
На данный момент этот центр удалён от направления на Землю на угол примерно 50 градусов, рассказал учёный. По его словам, такое расположение центра при некотором стечении обстоятельств не исключает воздействие вспышек на планету.
"Активность Солнца начала расти ещё в последних числах декабря и продолжает сохраняться на высоком уровне все первые дни нового года. Первого января была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (четвертый класс по пятибалльной вспышечной шкале). Сегодня в первой половине дня прошла буря уровня G1. Геомагнитные возмущения прогнозируются также на ближайшие сутки", - добавил Богачёв.
Он уточнил, что на данный момент трудно сказать, когда текущий всплеск активности закончится. Однако, если он продлится ещё пару суток, то воздействие на планету может усилиться, так как на линию Солнце-Земля выйдут группы пятен с наибольшей вспышечной активностью, предупредил учёный.
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