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В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 04.01.2025
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10:29 04.01.2025 (обновлено: 10:38 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/pulkovo-1992475123.html
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 04.01.2025
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково в 10.15 мск, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
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пулково (аэропорт)
общество
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково в 10.15 мск, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов"В аэропорту Пулково ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 10:15 МСК", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 воздушных судов, совершавших рейсы в Пулково.
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пулково (аэропорт), общество, санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Общество, Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково в 10.15 мск, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов
"В аэропорту Пулково ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 10:15 МСК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 воздушных судов, совершавших рейсы в Пулково.
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Пулково (аэропорт)ОбществоСанкт-ПетербургФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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