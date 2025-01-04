https://ria.ru/20250104/pulkovo-1992475123.html
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 04.01.2025
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково в 10.15 мск, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:29:00+03:00
2025-01-04T10:29:00+03:00
2025-01-04T10:38:00+03:00
пулково (аэропорт)
общество
санкт-петербург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:252:3073:1980_1920x0_80_0_0_06404ad2b5ebbe98534c01bcd488a567.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково в 10.15 мск, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов"В аэропорту Пулково ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 10:15 МСК", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 воздушных судов, совершавших рейсы в Пулково.
https://ria.ru/20250103/dubay-1992418405.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c29b5ddafe7484d007678fd0f1ec7fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), общество, санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Общество, Санкт-Петербург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов