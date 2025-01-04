https://ria.ru/20250104/pulkovo-1992475123.html

В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 04.01.2025

В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково в 10.15 мск, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:29:00+03:00

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пулково (аэропорт)

общество

санкт-петербург

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково в 10.15 мск, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов"В аэропорту Пулково ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 10:15 МСК", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 воздушных судов, совершавших рейсы в Пулково.

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пулково (аэропорт), общество, санкт-петербург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)