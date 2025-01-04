https://ria.ru/20250104/pulkovo-1992464850.html

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.01.2025

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Временные ограничения ввели на работу петербургского аэропорта "Пулково", сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:21:00+03:00

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пулково (аэропорт)

общество

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Временные ограничения ввели на работу петербургского аэропорта "Пулково", сообщила Росавиация в Telegram-канале."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", — говорится в сообщении.Чуть ранее над Ленинградской областью сбили два украинских беспилотника. Обошлось без разрушений и пострадавших. Всего за ночь уничтожили 16 дронов ВСУ над пятью российскими регионами.

https://ria.ru/20250103/dubay-1992418405.html

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2025

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пулково (аэропорт), общество, санкт-петербург