https://ria.ru/20250104/pulkovo-1992464850.html
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.01.2025
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
Временные ограничения ввели на работу петербургского аэропорта "Пулково", сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:21:00+03:00
2025-01-04T08:21:00+03:00
2025-01-04T10:25:00+03:00
пулково (аэропорт)
общество
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Временные ограничения ввели на работу петербургского аэропорта "Пулково", сообщила Росавиация в Telegram-канале."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", — говорится в сообщении.Чуть ранее над Ленинградской областью сбили два украинских беспилотника. Обошлось без разрушений и пострадавших. Всего за ночь уничтожили 16 дронов ВСУ над пятью российскими регионами.
https://ria.ru/20250103/dubay-1992418405.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), общество, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Общество, Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
На работу аэропорта Пулково ввели временные ограничения