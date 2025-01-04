https://ria.ru/20250104/petarda-1992493632.html

В Марий Эл подросток получил тяжелые травмы при взрыве петарды

В Марий Эл подросток получил тяжелые травмы при взрыве петарды - РИА Новости, 04.01.2025

В Марий Эл подросток получил тяжелые травмы при взрыве петарды

Тринадцатилетнему подростку оторвало кисть и обожгло глаза во время взрыва петарды в городе Козьмодемьянске в Марий Эл, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T13:54:00+03:00

2025-01-04T13:54:00+03:00

2025-01-04T13:54:00+03:00

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв — РИА Новости. Тринадцатилетнему подростку оторвало кисть и обожгло глаза во время взрыва петарды в городе Козьмодемьянске в Марий Эл, сообщает региональное управление СК РФ. По предварительным данным, 3 января тринадцатилетний подросток в квартире по улице Промышленная зажег петарду, от хлопка которой получил повреждения в виде ампутации правой кисти и ожога глаз. Мальчик госпитализирован. "Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как уточняет прокуратура Марий Эл, подросток нашел петарду во время прогулки на улице и принес ее домой. При воспламенении фитиля петарда вспыхнула в его руках. "По оперативным данным, использованная петарда не имела сертификации и не продается в легальных торговых точках", - отмечается в сообщении. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по данному факту. "Кроме того, надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - подчеркивается в сообщении прокуратуры республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, козьмодемьянск, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, новый год 2025