https://ria.ru/20250104/iran-1992451982.html

Иран готов к переговорам по ядерной программе

Иран готов к переговорам по ядерной программе - РИА Новости, 04.01.2025

Иран готов к переговорам по ядерной программе

Власти Ирана готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с западными странами по своей ядерной программе, если они приведут к заключению нового... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T00:59:00+03:00

2025-01-04T00:59:00+03:00

2025-01-04T01:01:00+03:00

иран

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аббас аракчи

рафаэль гросси

магатэ

казем гариб-абади

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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Власти Ирана готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с западными странами по своей ядерной программе, если они приведут к заключению нового соглашения, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.Ранее замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января."Мы по-прежнему готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры относительно нашей ядерной программы с Западом, в такие переговоры, которые приведут к заключению нового соглашения", - приводит иранское госагентство IRNA слова Аракчи.Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250103/bajden-1992356513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, в мире, сша, великобритания, аббас аракчи, рафаэль гросси, магатэ, казем гариб-абади