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Иран готов к переговорам по ядерной программе - РИА Новости, 04.01.2025
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00:59 04.01.2025 (обновлено: 01:01 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/iran-1992451982.html
Иран готов к переговорам по ядерной программе
Иран готов к переговорам по ядерной программе - РИА Новости, 04.01.2025
Иран готов к переговорам по ядерной программе
Власти Ирана готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с западными странами по своей ядерной программе, если они приведут к заключению нового... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:59:00+03:00
2025-01-04T01:01:00+03:00
иран
в мире
сша
великобритания
аббас аракчи
рафаэль гросси
магатэ
казем гариб-абади
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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Власти Ирана готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с западными странами по своей ядерной программе, если они приведут к заключению нового соглашения, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.Ранее замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января."Мы по-прежнему готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры относительно нашей ядерной программы с Западом, в такие переговоры, которые приведут к заключению нового соглашения", - приводит иранское госагентство IRNA слова Аракчи.Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250103/bajden-1992356513.html
https://ria.ru/20250102/iran-1992315965.html
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иран, в мире, сша, великобритания, аббас аракчи, рафаэль гросси, магатэ, казем гариб-абади
Иран, В мире, США, Великобритания, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Казем Гариб-Абади
Иран готов к переговорам по ядерной программе

Иран готов незамедлительно вступить в переговоры с Западом по ядерной программе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Власти Ирана готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с западными странами по своей ядерной программе, если они приведут к заключению нового соглашения, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
Ранее замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Байден обсуждал планы удара по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ
Вчера, 00:45
"Мы по-прежнему готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры относительно нашей ядерной программы с Западом, в такие переговоры, которые приведут к заключению нового соглашения", - приводит иранское госагентство IRNA слова Аракчи.
Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.
Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана. - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
США могут скоро атаковать Иран, заявил экс-заместитель спецпосланника
2 января, 13:58
 
ИранВ миреСШАВеликобританияАббас АракчиРафаэль ГроссиМАГАТЭКазем Гариб-Абади
 
 
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