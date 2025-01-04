https://ria.ru/20250104/grossi-1992531177.html

"Росатом" продолжит консультации с Гросси в 2025 году, заявил Лихачев

"Росатом" продолжит консультации с Гросси в 2025 году, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.01.2025

"Росатом" продолжит консультации с Гросси в 2025 году, заявил Лихачев

"Росатом" в 2025 году продолжит консультации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T22:13:00+03:00

2025-01-04T22:13:00+03:00

2025-01-04T22:14:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Росатом" в 2025 году продолжит консультации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Предыдущий раунд консультаций между "Росатомом" и МАГАТЭ состоялся в начале сентября 2024 года в Калининграде. Тогда обсуждалась ситуация на Запорожской и Курской АЭС. "Мы, конечно, будем встречаться и с генеральным директором, господином Гросси. Эти консультации будут продолжены и в текущем 2025 году", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы активно продолжаем взаимодействовать с МАГАТЭ. Объективно хочу сказать, что МАГАТЭ, наверное, единственная организация из зонтика ООН, которая сегодня никоим образом не ограничивала деятельность ни России, ни госкорпорации "Росатом" - наоборот, в некоторых этапах продвигает наше лидерство", - отметил Лихачев. По его словам, миссия МАГАТЭ, которая уже больше двух лет находится на Запорожской АЭС, – "это дополнительная мера безопасности, но не исключающая, к сожалению, прямые атаки воздействия на станцию, на работников, шантаж, угрозы". Сам Гросси в начале декабря 2024 года сообщил, что очередные переговоры с представителями РФ и Украины по ситуации вокруг Запорожской АЭС состоятся "через несколько недель", в начале 2025-го.

https://ria.ru/20241226/grossi-1991565503.html

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