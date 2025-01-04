https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992514901.html

В Горловке рассказали подробности об обстреле со стороны ВСУ

В Горловке рассказали подробности об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025

В Горловке рассказали подробности об обстреле со стороны ВСУ

Украинские войска применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле Никитовского района Горловки, заявили РИА Новости в управлении по вопросам... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:26:00+03:00

2025-01-04T17:26:00+03:00

2025-01-04T18:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

происшествия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Украинские войска применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле Никитовского района Горловки, заявили РИА Новости в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибром 155-мм", - говорится в сообщении. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подверглись несколько магазинов в микрорайоне "Комсомолец", в одном из которых пострадали два покупателя. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в своем Telegram-канале, что число пострадавших при обстреле со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия украинского обстрела Горловки При украинском обстреле Горловки один из снарядов попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", передает корреспондент РИА Новости. 2025-01-04T17:26 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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горловка, донецкая народная республика, происшествия