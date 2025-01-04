Рейтинг@Mail.ru
В Горловке рассказали подробности об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 04.01.2025 (обновлено: 18:21 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992514901.html
В Горловке рассказали подробности об обстреле со стороны ВСУ
В Горловке рассказали подробности об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
В Горловке рассказали подробности об обстреле со стороны ВСУ
Украинские войска применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле Никитовского района Горловки, заявили РИА Новости в управлении по вопросам... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:26:00+03:00
2025-01-04T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992518277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aae39b5b28ea185c52c6addb71882c73.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Украинские войска применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле Никитовского района Горловки, заявили РИА Новости в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибром 155-мм", - говорится в сообщении. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подверглись несколько магазинов в микрорайоне "Комсомолец", в одном из которых пострадали два покупателя. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в своем Telegram-канале, что число пострадавших при обстреле со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия украинского обстрела Горловки
При украинском обстреле Горловки один из снарядов попал в здание Дворца культуры "Комсомолец", передает корреспондент РИА Новости.
2025-01-04T17:26
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992518277_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d43261a48f74056b64ed190a803383fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке рассказали подробности об обстреле со стороны ВСУ

ВСУ применили кассетный боеприпас при обстреле Никитовского района Горловки

Читать ria.ru в
Дзен
ГОРЛОВКА (ДНР), 4 янв - РИА Новости. Украинские войска применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле Никитовского района Горловки, заявили РИА Новости в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибром 155-мм", - говорится в сообщении.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта 2024, 08:00
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелу подверглись несколько магазинов в микрорайоне "Комсомолец", в одном из которых пострадали два покупателя.
Ранее мэр города Иван Приходько сообщал в своем Telegram-канале, что число пострадавших при обстреле со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала