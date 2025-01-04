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Умер актер Станислав Дубков
Умер актер Станислав Дубков - РИА Новости, 04.01.2025
Умер актер Станислав Дубков
Российский актер и театральный деятель Станислав Дубков умер в возрасте 72 лет, сообщило министерство культуры Омской области. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:41:00+03:00
2025-01-04T16:41:00+03:00
2025-01-04T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский актер и театральный деятель Станислав Дубков умер в возрасте 72 лет, сообщило министерство культуры Омской области."После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин" Дубков Станислав Маркович", — говорится в тексте.Дубков родился в Омске 30 ноября 1952 года. в 1975 году окончил Иркутское театральное училище, а в 1993 — Свердловский государственный театральный институт. Был заслуженным работником культуры России (2002).В 1999 году стал одним из инициаторов создания товарищества-объединения театров кукол Сибирского региона в рамках МАСС. Лауреат премии А.Т. Варжало "За достижение в области искусства театра кукол" Омского областного фестиваля-конкурса "Лучшая театральная работа" (2006), награжден продюсерской премией международного фестиваля "КУКART" (Санкт-Петербург) "За создание уникальной инфраструктуры театра кукол" (2006); победитель X всероссийского конкурса "Менеджер года-2006" в номинации "Культура" (2007); лауреат премии Губернатора Омской области за вклад в развитие культуры и искусства им. Н. Чонишвили за создание оригинального культурного объекта "Зал для самых маленьких" (2012), награжден медалью "За высокие достижения" (2016).
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омская область, омск, россия, новости культуры, происшествия
Культура, Омская область, Омск, Россия, Новости культуры, Происшествия
Умер актер Станислав Дубков
Актер и директора театра Станислав Дубков умер в возрасте 72 лет