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Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов
Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов - РИА Новости, 04.01.2025
Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов
Средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:29:00+03:00
2025-01-04T12:29:00+03:00
2025-01-04T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщило Минобороны России."В период с 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Ленинградской области, один над территорией Псковской области, один над территорией Курской области и пять над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов
ПВО уничтожила десять украинских дронов над четырьмя российскими областями