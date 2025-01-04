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Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 04.01.2025 (обновлено: 14:43 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bpla-1992486246.html
Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов
Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов - РИА Новости, 04.01.2025
Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов
Средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:29:00+03:00
2025-01-04T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ленинградская область
воронежская область
псковская область
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщило Минобороны России."В период с 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Ленинградской области, один над территорией Псковской области, один над территорией Курской области и пять над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250104/obstrel-1992479387.html
россия
ленинградская область
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россия, ленинградская область, воронежская область, псковская область, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ленинградская область, Воронежская область, Псковская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов

ПВО уничтожила десять украинских дронов над четырьмя российскими областями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М1"
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщило Минобороны России.
"В период с 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Ленинградской области, один над территорией Псковской области, один над территорией Курской области и пять над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛенинградская областьВоронежская областьПсковская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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