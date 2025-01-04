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Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов

Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов - РИА Новости, 04.01.2025

Над четырьмя российскими областями уничтожили десять украинских дронов

Средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:29:00+03:00

2025-01-04T12:29:00+03:00

2025-01-04T14:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщило Минобороны России."В период с 8.20 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Ленинградской области, один над территорией Псковской области, один над территорией Курской области и пять над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250104/obstrel-1992479387.html

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