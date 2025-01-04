https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992484391.html

В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов

В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов - РИА Новости, 04.01.2025

В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов

В Воронеже и его пригороде сбили как минимум пять украинских беспилотников, некоторые из них упали на жилые дома, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:12:00+03:00

2025-01-04T12:12:00+03:00

2025-01-04T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

происшествия

александр гусев (губернатор)

воронежская область

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Воронеже и его пригороде сбили как минимум пять украинских беспилотников, некоторые из них упали на жилые дома, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и пригороде были обнаружены и подавлены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов", — написал он.Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.При этом несколько дронов упали на территории жилых домов в Левобережном районе Воронежа. В некоторых квартирах выбило окна. На местах работают оперативные службы, добавил Гусев.Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 10:39, она продлилась 1 час 13 минут.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

воронежская область

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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор), воронежская область