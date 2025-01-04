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В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 04.01.2025 (обновлено: 12:47 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992484391.html
В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов
В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов - РИА Новости, 04.01.2025
В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов
В Воронеже и его пригороде сбили как минимум пять украинских беспилотников, некоторые из них упали на жилые дома, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:12:00+03:00
2025-01-04T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
александр гусев (губернатор)
воронежская область
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Воронеже и его пригороде сбили как минимум пять украинских беспилотников, некоторые из них упали на жилые дома, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и пригороде были обнаружены и подавлены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов", — написал он.Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.При этом несколько дронов упали на территории жилых домов в Левобережном районе Воронежа. В некоторых квартирах выбило окна. На местах работают оперативные службы, добавил Гусев.Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 10:39, она продлилась 1 час 13 минут.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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воронеж
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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор), воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область
В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов

Гусев: в Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов

© Фото : соцсетиПоследствия падения обломков БПЛА в Воронеже
Последствия падения обломков БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Воронеже и его пригороде сбили как минимум пять украинских беспилотников, некоторые из них упали на жилые дома, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и пригороде были обнаружены и подавлены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов", — написал он.
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Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
При этом несколько дронов упали на территории жилых домов в Левобережном районе Воронежа. В некоторых квартирах выбило окна. На местах работают оперативные службы, добавил Гусев.
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 10:39, она продлилась 1 час 13 минут.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)Воронежская область
 
 
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