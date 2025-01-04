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В Ленинградской области сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 04.01.2025 (обновлено: 11:01 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992470348.html
В Ленинградской области сбили четыре украинских беспилотника
В Ленинградской области сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025
В Ленинградской области сбили четыре украинских беспилотника
За ночь и утро над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:48:00+03:00
2025-01-04T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
александр дрозденко
финский залив
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. За ночь и утро над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале."Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", — написал он.По информации губернатора, первый беспилотник нейтрализовали в районе Лужской губы Финского залива примерно в 02:40 ночи, второй — в том же районе около 9:40, этот дрон двигался через Псковскую область. Пострадавших и разрушений в этих случаях не было.Обломки третьего аппарата упали в лесном массиве, на месте работают оперативные службы.Сейчас беспилотную опасность в Ленинградской области сняли, добавил Дрозденко.Он также поблагодарил военных за четкую и слаженную работу.В петербургском аэропорту Пулково с 7:45 по 10:15 вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. За это время на запасные аэродромы ушли 20 самолетов.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили 16 украинских дронов над пятью российскими регионами, в том числе по одному над территорией Ленинградской и Псковской областей. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
финский залив
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безопасность, александр дрозденко, финский залив, ленинградская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Дрозденко, Финский залив, Ленинградская область
В Ленинградской области сбили четыре украинских беспилотника

Дрозденко сообщил о четырех украинских дронах, сбитых в Ленинградской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. За ночь и утро над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", — написал он.
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По информации губернатора, первый беспилотник нейтрализовали в районе Лужской губы Финского залива примерно в 02:40 ночи, второй — в том же районе около 9:40, этот дрон двигался через Псковскую область. Пострадавших и разрушений в этих случаях не было.
Обломки третьего аппарата упали в лесном массиве, на месте работают оперативные службы.
Сейчас беспилотную опасность в Ленинградской области сняли, добавил Дрозденко.
Он также поблагодарил военных за четкую и слаженную работу.
В петербургском аэропорту Пулково с 7:45 по 10:15 вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. За это время на запасные аэродромы ушли 20 самолетов.
По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили 16 украинских дронов над пятью российскими регионами, в том числе по одному над территорией Ленинградской и Псковской областей.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр ДрозденкоФинский заливЛенинградская область
 
 
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