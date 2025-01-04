https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992470348.html

В Ленинградской области сбили четыре украинских беспилотника

В Ленинградской области сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 04.01.2025

В Ленинградской области сбили четыре украинских беспилотника

За ночь и утро над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T09:48:00+03:00

2025-01-04T09:48:00+03:00

2025-01-04T11:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

александр дрозденко

финский залив

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв — РИА Новости. За ночь и утро над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале."Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", — написал он.По информации губернатора, первый беспилотник нейтрализовали в районе Лужской губы Финского залива примерно в 02:40 ночи, второй — в том же районе около 9:40, этот дрон двигался через Псковскую область. Пострадавших и разрушений в этих случаях не было.Обломки третьего аппарата упали в лесном массиве, на месте работают оперативные службы.Сейчас беспилотную опасность в Ленинградской области сняли, добавил Дрозденко.Он также поблагодарил военных за четкую и слаженную работу.В петербургском аэропорту Пулково с 7:45 по 10:15 вводили ограничения на прием и выпуск рейсов. За это время на запасные аэродромы ушли 20 самолетов.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили 16 украинских дронов над пятью российскими регионами, в том числе по одному над территорией Ленинградской и Псковской областей. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, александр дрозденко, финский залив, ленинградская область