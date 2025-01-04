https://ria.ru/20250104/aes-1992530440.html
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.01.2025
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности находится под полнейшим контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T21:57:00+03:00
2025-01-04T21:57:00+03:00
2025-01-04T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей кириенко
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности находится под полнейшим контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сразу хочу сказать, что Запорожская АЭС, вся ситуация под полнейшим контролем с точки зрения ядерных технологий", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". При этом со стороны ВСУ продолжаются обстрелы - "и береговой линии, и прилетают на территорию станции, было несколько терактов в городе, но город (Энергодар - ред.) возрождается". "У нас в три раза больше выпускников школ в 2024-м, чем в 2023-м. Это значит, люди возвращаются, дети возвращаются", - добавил Лихачев. "Наша главная мечта – это, конечно, как можно скорее станцию поднять в мощность, начать вырабатывать электроэнергию", - подчеркнул глава "Росатома". Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко в рамках визита в Энергодар в канун 2025 года заявил, что уже сейчас нужно готовиться к максимально быстрому запуску всех шести блоков Запорожской АЭС, и что станция будет подключена к энергосистеме России, как только позволит обстановка. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241213/aes-1989082237.html
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энергодар, россия, днепр (город), алексей лихачев, сергей кириенко, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Днепр (город), Алексей Лихачев, Сергей Кириенко, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Глава "Росатома" Лихачев: ситуация на ЗАЭС находится под полным контролем