https://ria.ru/20250104/aes-1992530440.html

Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.01.2025

Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности находится под полнейшим контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T21:57:00+03:00

2025-01-04T21:57:00+03:00

2025-01-04T21:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

днепр (город)

алексей лихачев

сергей кириенко

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения ядерной безопасности находится под полнейшим контролем, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сразу хочу сказать, что Запорожская АЭС, вся ситуация под полнейшим контролем с точки зрения ядерных технологий", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". При этом со стороны ВСУ продолжаются обстрелы - "и береговой линии, и прилетают на территорию станции, было несколько терактов в городе, но город (Энергодар - ред.) возрождается". "У нас в три раза больше выпускников школ в 2024-м, чем в 2023-м. Это значит, люди возвращаются, дети возвращаются", - добавил Лихачев. "Наша главная мечта – это, конечно, как можно скорее станцию поднять в мощность, начать вырабатывать электроэнергию", - подчеркнул глава "Росатома". Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко в рамках визита в Энергодар в канун 2025 года заявил, что уже сейчас нужно готовиться к максимально быстрому запуску всех шести блоков Запорожской АЭС, и что станция будет подключена к энергосистеме России, как только позволит обстановка. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241213/aes-1989082237.html

https://ria.ru/20241231/paksh-2-1992138583.html

энергодар

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энергодар, россия, днепр (город), алексей лихачев, сергей кириенко, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины