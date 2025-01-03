https://ria.ru/20250103/vybory-1992395826.html

Выборы в 2025 году: кто придет на смену Шольцу и Дуде

Выборы в 2025 году: кто придет на смену Шольцу и Дуде - РИА Новости, 03.01.2025

Выборы в 2025 году: кто придет на смену Шольцу и Дуде

В уходящем году весь мир пристально следил за выборами в США, в 2025-м в ряде стран также пройдут важные голосования. Среди них - выборы в Германии, где с... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В уходящем году весь мир пристально следил за выборами в США, в 2025-м в ряде стран также пройдут важные голосования. Среди них - выборы в Германии, где с большой долей вероятности сменится канцлер, смена власти в Польше, утверждение новой власти в Абхазии после ухода предыдущего главы государства из-за протестов. И если итог некоторых выборов, как например в Белоруссии, вполне ожидаем, другие, напротив, могут принести сюрпризы и даже вызвать волну протестов. Подробнее - в материале РИА Новости. Первые выборыПервыми в 2025 году должны стать выборы президента Ливана. Страна с 2022 года функционирует без официального главы государства, исполняющим обязанности президента с 31 октября 2022 года является премьер-министр Ливана Наджиб Микати. По конституции главу государства избирает парламент, голосование по этому вопросу намечено на 9 января. Как ранее сообщали РИА Новости ливанские депутаты, общее согласие среди парламентских блоков по кандидатурам отсутствует. Примечательно, что 27 января заканчивается режим прекращения огня между Ливаном и Израилем. Александр Лукашенко, который возглавляет Белоруссию уже 30 лет, будет избираться на пост президента в 7-й раз 26 января. Его конкурентами на этот раз станут 3 лидера партий – либеральной, республиканской и коммунистической, а также беспартийный предприниматель – женщина. Власти Белоруссии уже заявили, что сделали выводы из событий 2020 года, когда столицу охватили беспорядки после выборов, и сейчас готовы к реагированию на возможные провокации. Выборы после скандаловВыборы президента Абхазии, проведение которых было условием оппозиции для разблокирования захваченных госучреждений, пройдут 15 февраля на фоне проблем с поставками электроэнергии и прекращения Россией финансовой помощи республике. На президентский пост уже претендуют исполняющий обязанности главы Абхазии Бадра Гунба, экс-глава торгпредства в РФ Олег Барциц, оппозиционер Адгур Ардзинбы и экс-председатель контрольной палаты Роберт Аршба. Экс-президент Аслан Бжания, покинувший пост главы государства под давлением оппозиции, не стал выдвигать свою кандидатуру. В Румынии президентские выборы были отменены из-за подозрений в фальсификации первого тура, повторно их проведут весной 2025 года. Среди основных претендентов на пост главы государства рассматривают лидера партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, которая выступает за сближение с НАТО и ЕС, независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, а также бывшего главу сената Крина Антонеску, которого поддерживает правящая парламентская коалиция. Основная интрига в том, допустят ли к участию в повторных выборах Джеорджеску, поскольку неожиданный успех его избирательной кампании привлек внимание ЦИК, прокуратуры и Налоговой службы. Джеорджеску перед первым туром неоднократно заявлял, что выступает за сотрудничество с РФ, а после отмены итогов выборов открещивался и писал, что его привлекает только российская культура. В Южной Корее в 2025 году также могут пройти досрочные выборы президента после решения парламента об импичменте лидера страны Юн Сок Ёля за попытку введения в стране военного положения. Окончательно вопрос об импичменте будет решать Конституционный суд, согласно законодательству, на это отведен срок до 180 дней. В случае импичмента досрочные выборы главы государства должны пройти в течение 60 дней. Многие эксперты не исключают, что в 2025 году будет вновь распущена нижняя палата французского парламента. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон решил распустить парламент после поражения своей партии на выборах в Европарламент. По итогам внеочередных парламентских выборов ни одна фракция не получила абсолютного большинства, что привело к политическому кризису в стране. Макрон более 50 дней не мог назначить премьера, а после назначения Мишеля Барнье через 90 дней его правительство было отправлено в отставку. Согласно французской конституции, повторно распустить парламент можно лишь через год. Таким образом, новые внеочередные выборы в парламент могут состояться в июне-июле 2025 года. При этом французская оппозиция настоятельно требует отставки президента Макрона. Его рейтинг упал до рекордно низкого уровня, более трех четвертей населения страны, согласно опросам, желают его отставки. Ранее Марин Ле Пен заявила, что готовится к досрочным президентским выборам в 2025 году из-за "хрупкого положения" Макрона. Показательные выборыВ Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы, что стало следствием распада правящей коалиции. Опросы показывают, что у действующего канцлера Олафа Шольца практически нет шансов на переизбрание: его партия идет третьей с рейтингом в районе 15%. Фаворитом является ныне оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, который часто критиковал Шольца за недостаточную поддержку Украины и отказ поставлять ей крылатые ракеты Taurus. Также вероятно, что правая партия "Альтернатива для Германии" займет второе место и станет крупнейшей оппозиционной силой в бундестаге, её рейтинг сейчас колеблется в районе 20%. Намеченные на 19 октября парламентские выборы в Аргентине станут реальной оценкой поддержки курса действующего президента страны Хавьера Милея. Сейчас у его партии меньшинство в обеих палатах, и это затрудняет принятие законов. Милей после прихода к власти в декабре 2023 года заявил об отказе Аргентины присоединяться к БРИКС. Протестами могут обернуться намеченные на 17 августа всеобщие выборы в Боливии. Из-за разногласий в правящей партии между действующим президентом Луисом Арсе, который пойдет на выборы, и экс-президентом Эво Моралесом, который хочет баллотироваться, но ему не разрешено, на выборах впервые за многие годы могут победить правые, которые выступают за продажу лития США. В случае же победы Арсе, протесты и беспорядки могут быть как со стороны правых, так и от сторонников Моралеса. Выборы с сильной конкуренциейВыборы президента Польши пока не назначены, но в соответствии с конституцией первый тур должен пройти в мае 2025 года. Нынешний глава государства Анджей Дуда не сможет принять в них участие, так как занимает свой пост второй раз подряд. Основная борьба за президентское кресло, как ожидается, развернется между нынешним мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, которого выдвинула правящая коалиция Дональда Туска, и директором Института национальной памяти Каролем Навроцким, которого поддерживает оппозиция во главе с Ярославом Качиньским. Пока социологические опросы отдают небольшое преимущество Тшасковскому, однако ни одно из исследований не прогнозирует избрание президента в первом туре. Всеобщие выборы в Эквадоре пройдут 9 февраля. Основная борьба развернется между действующим президентом Даниэлем Нобоа и оппозиционным кандидатом Луисой Гонсалес от левых сил. Оба они в той или иной степени поддерживают Россию, и в случае победы любого из них можно ожидать развития отношений между странами, несмотря на тесные связи Эквадора и США. Осенью 2025 года могут пройти парламентские выборы в Молдавии. Правящая партия "Действие и солидарность" намерена побороться за сохранение своего статуса, однако многие эксперты полагают, что абсолютного большинства в будущем парламенте у нее не будет, и к власти в стране может прийти коалиция. Опросы общественного мнения также показывают, что шансы на прохождение в парламент есть у оппозиционной "Партии социалистов", "Нашей партии", а также у партии мэра Кишинева Иона Чебана "Национальное альтернативное движение" (MAN) и у новой партии "Сердце Молдовы", которую создала экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Интрига состоит еще и в том, допустят ли к выборам партии, входящие в блок "Победа" под руководством оппозиционера Илана Шора. На предстоящих в 2025 году парламентских выборах в Ираке (дата пока не установлена) ожидается конкуренция между про-иранским шиитским "координационным блоком", который является крупнейшим блоком в палате представителей страны, и новой коалицией премьер-министра Аль-Судани, которая может занять до трети шиитских мест в парламенте и получить поддержку суннитских и курдских блоков. Долгожданные голосованияМьянма может провести всеобщие выборы в ноябре 2025 года - впервые после прихода к власти военных и объявления чрезвычайного положения в 2021 году. Военные тогда обвинили представителей правительства Мьянмы в подтасовке выборов, прошедших в ноябре 2020 года, и использовали конституционный механизм перехода власти к командующему вооруженных сил. В июле 2024 года чрезвычайное положение в стране было в очередной раз продлено на полгода. Состоятся ли выборы в предстоящем году, зависит от того, будет ли снова продлено военное положение. Выборы в Бангладеш, где летом 2024 года в результате длительных массовых протестов была свергнута премьер страны Шейх Хасина, могут состояться в конце 2025 - начале 2026 года. Сроки будут зависеть от рекомендаций комиссии по избирательной реформе и комиссии по конституционной реформе, которые в настоящее время проводят оценку ситуации в стране. Временное правительство Бангладеш было приведено к присяге 8 августа 2024 года, его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984261802.html

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