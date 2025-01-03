СК завершил расследование дела четырех боевиков ВСУ, обвиняемых в терактах
СК завершил расследование дела боевиков ВСУ, совершивших теракты под Курском
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех украинских боевиков, совершивших террористические акты на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины: Валерия Мальченко, Сергея Боченко, Сергея Литвиненко и Сергея Биличенко. Каждый из них обвиняется в совершении террористических актов на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в начале августа 2024 года боевики незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации, а также, находясь на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, они запрещали передвижение гражданским лицам, занимали частные домовладения, открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению.
Отмечается, что 13 августа 2024 года в ходе боевых действий Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко взяты в плен российскими военнослужащими, в настоящее время они находятся в месте содержания военнопленных.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.