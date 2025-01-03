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Токаев рассказал о встрече Путина и Назарбаева в Москве
Токаев рассказал о встрече Путина и Назарбаева в Москве - РИА Новости, 03.01.2025
Токаев рассказал о встрече Путина и Назарбаева в Москве
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер России Владимир Путин встретились в Москве в декабре 2024 года как давние друзья и коллеги, считает... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:30:00+03:00
2025-01-03T08:30:00+03:00
2025-01-03T08:31:00+03:00
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АЛМА-АТА, 3 янв – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер России Владимир Путин встретились в Москве в декабре 2024 года как давние друзья и коллеги, считает глава республики Касым-Жомарт Токаев. Путин провел встречу с Назарбаевым 14 декабря 2024 года в Ново-Огарёво. "Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны", - сказал Токаев в интервью казахстанской газете "Ана тили" (Родной язык). По его словам, нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, Назарбаев морально и политически тесно связан с Кремлем. "Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов", - заключил Токаев.
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в мире, казахстан, москва, россия, нурсултан назарбаев, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Москва, Россия, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал о встрече Путина и Назарбаева в Москве
Токаев: Путин и Назарбаев встретились в Москве в декабре как давние друзья