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В Варшаве фермеры проводят акцию протеста - РИА Новости, 03.01.2025
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16:38 03.01.2025 (обновлено: 18:52 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/varshava-1992421427.html
В Варшаве фермеры проводят акцию протеста
В Варшаве фермеры проводят акцию протеста - РИА Новости, 03.01.2025
В Варшаве фермеры проводят акцию протеста
Польские фермеры проводят акцию протеста перед зданием представительства Европейской комиссии в Варшаве, они пройдут маршем по улицам столицы, передает... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:38:00+03:00
2025-01-03T18:52:00+03:00
в мире
польша
украина
варшава
урсула фон дер ляйен
дональд туск
еврокомиссия
солидарность
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ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Польские фермеры проводят акцию протеста перед зданием представительства Европейской комиссии в Варшаве, они пройдут маршем по улицам столицы, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу перед варшавским представительством Еврокомиссии собрались несколько тысяч представителей аграрного сектора. Протест приурочен к началу председательства Польши в Европейском союзе, которое продлится до середины 2025 года. Фермеры вышли на улицу польской столицы с лозунгом "пять раз нет". Они намерены показать свое несогласие среди прочего с импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, европейских экологических норм, спада польской экономики. "Все сельскохозяйственные организации, которые есть в нашей стране, протестуют против вредной политики Европейского союза, против Урсулы фон дер Ляйен, которая навязывает эту политику, которая заставит наши фермы закрываться", - заявил глава профсоюза индивидуальных фермеров "Солидарность" Томаш Оканьский, выступая перед собравшимися. Участники протеста настроены в основном против правящей коалиции Польши. Так, ряд из них держат плакаты "Дональд, иди домой в Берлин", намекая на то, что премьер-министр Дональд Туск, по их мнению, проводит про немецкую политику. К акции фермеров присоединились также представители охотничьих сообществ, которых не устраивает политика ЕС и правительства в отношении использования лесов и охоты. Акция протеста началась с пикета перед зданием представительства Еврокомиссии на улице Ясной в центре Варшавы. Затем участники намерены пройтись по центральным улицам. Как сообщила варшавская комендатура полиции, в связи с шествием протестующих фермеров будет закрыто движение транспорта по ряду центральных улиц.На акции фермеров появился кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Он выступил против европейских экологических планов и соглашения о свободной торговле со странами Меркосур."Председательство в Европейском союзе дает единственный и самый большой шанс остановить экологическое безумие, зеленый порядок, который угрожает польскому фермеру. С другой стороны, у нас есть тревожные планы по соглашению с Меркосур, в рамках которого импорт из Южной Америки затопит польский рынок", - сказал Навроцкий.Он заверил протестующих фермеров в том, что требования фермеров совпадают с его президентской программой. "Все те постулаты, которые сегодня выдвигают фермеры в Варшаве, также являются моими постулатами. Остановите зеленый порядок, остановите договор с Меркосур, остановите приток сельскохозяйственной продукции из Украины, если это угрожает интересам польского фермера", - сказал кандидат в президенты.При этом он отметил, что его главный конкурент на предстоящих выборах, мэр Варшавы Рафал Тшасковский не посетил протест фермеров."Рафал Тшасковский не спешит встречаться с фермерами, что очень страшно. Он публикует твит, что он с польскими фермерами. Кто-нибудь видел его здесь сегодня?" - сказал Навроцкий.В свою очередь министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши заявило что глава ведомства Чеслав Секерский ожидает фермеров на своем рабочем месте и готов выслушать их постулаты."От имени правительства Польши министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский ожидает в штаб-квартире министерства подробные требования от протестующих сегодня фермеров", - говорится в заявлении ведомства.
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в мире, польша, украина, варшава, урсула фон дер ляйен, дональд туск, еврокомиссия, солидарность, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Варшава, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Туск, Еврокомиссия, Солидарность, Евросоюз
В Варшаве фермеры проводят акцию протеста

Польские фермеры проводят акцию протеста перед представительством ЕК в Варшаве

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Польские фермеры проводят акцию протеста перед зданием представительства Европейской комиссии в Варшаве, они пройдут маршем по улицам столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу перед варшавским представительством Еврокомиссии собрались несколько тысяч представителей аграрного сектора. Протест приурочен к началу председательства Польши в Европейском союзе, которое продлится до середины 2025 года.
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Фермеры вышли на улицу польской столицы с лозунгом "пять раз нет". Они намерены показать свое несогласие среди прочего с импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, европейских экологических норм, спада польской экономики.
"Все сельскохозяйственные организации, которые есть в нашей стране, протестуют против вредной политики Европейского союза, против Урсулы фон дер Ляйен, которая навязывает эту политику, которая заставит наши фермы закрываться", - заявил глава профсоюза индивидуальных фермеров "Солидарность" Томаш Оканьский, выступая перед собравшимися.
Участники протеста настроены в основном против правящей коалиции Польши. Так, ряд из них держат плакаты "Дональд, иди домой в Берлин", намекая на то, что премьер-министр Дональд Туск, по их мнению, проводит про немецкую политику.
К акции фермеров присоединились также представители охотничьих сообществ, которых не устраивает политика ЕС и правительства в отношении использования лесов и охоты.
Акция протеста началась с пикета перед зданием представительства Еврокомиссии на улице Ясной в центре Варшавы. Затем участники намерены пройтись по центральным улицам.
Как сообщила варшавская комендатура полиции, в связи с шествием протестующих фермеров будет закрыто движение транспорта по ряду центральных улиц.
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На акции фермеров появился кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Он выступил против европейских экологических планов и соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.
"Председательство в Европейском союзе дает единственный и самый большой шанс остановить экологическое безумие, зеленый порядок, который угрожает польскому фермеру. С другой стороны, у нас есть тревожные планы по соглашению с Меркосур, в рамках которого импорт из Южной Америки затопит польский рынок", - сказал Навроцкий.
Он заверил протестующих фермеров в том, что требования фермеров совпадают с его президентской программой. "Все те постулаты, которые сегодня выдвигают фермеры в Варшаве, также являются моими постулатами. Остановите зеленый порядок, остановите договор с Меркосур, остановите приток сельскохозяйственной продукции из Украины, если это угрожает интересам польского фермера", - сказал кандидат в президенты.
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При этом он отметил, что его главный конкурент на предстоящих выборах, мэр Варшавы Рафал Тшасковский не посетил протест фермеров.
"Рафал Тшасковский не спешит встречаться с фермерами, что очень страшно. Он публикует твит, что он с польскими фермерами. Кто-нибудь видел его здесь сегодня?" - сказал Навроцкий.
В свою очередь министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши заявило что глава ведомства Чеслав Секерский ожидает фермеров на своем рабочем месте и готов выслушать их постулаты.
"От имени правительства Польши министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский ожидает в штаб-квартире министерства подробные требования от протестующих сегодня фермеров", - говорится в заявлении ведомства.
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